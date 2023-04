Matww lança single envolvente em parceria com produtor Prod By Baby

Faixa mescla elementos de drill, pop e trap

O trapper de São Paulo Matww lança, nesta sexta-feira (28/4), o single ‘I want you fucking high”. A faixa, que já está disponível para pré-save, mescla elementos do drill, com pop e trap, resultando em um som envolvente.

A canção conta com a produção musical do prodígio Prod By Baby. Com apenas 16 anos, o produtor acumula cerca de 1.4 milhão de ouvintes mensais no Spotify, com destaque para a participação na faixa “Mandraka”, de Thiago Veigh, com mais de 22 milhões de plays. “É muito bom trabalhar junto com ele. Nós temos uma conexão forte em estúdio, o que ajuda na hora de compor. É uma parceria que tenho orgulho de ter construído”, conta Matww.

O compositor também é uma revelação do trap brasileiro. Aos 18 anos, ele já tem 16 singles lançados nas plataformas digitais. Seu lançamento anterior, “Deep in the love”, divulgado em março deste ano, acumula mais de 28 mil streamings.

Nascido e criado em São Paulo, o artista, que foi jogador profissional de e-sports, toca violão desde os seis anos de idade, mas teve seu encontro definitivo com a música após passar um período internado por problemas com ansiedade. “Foi ali que realmente me encontrei com a música. Me aperfeiçoei em alguns instrumentos e desde então, nunca mais parei. Virou um objetivo de vida e um sonho ao mesmo tempo”, relata.

Há quatro meses, Matww leva a carreira de modo profissional. O artista tem como inspiração grandes nomes da cena internacional como Pop Smoke, Central Cee e Ice Spice. Um de seus diferenciais é compor e cantar em inglês com facilidade e talento. Em “I want you fucking high”, o trapper deixa claro essas características.