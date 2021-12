Mezanino recebe Matheus Meca como atração principal, neste sábado (18)

Inaugurado há pouco menos de um mês, o Mezanino ocupa um privilegiado espaço na Torre de TV, um dos principais pontos turísticos de Brasília.

O gastrobar é considerado uma das grandes apostas para 2022, principalmente na cena da música eletrônica no país, e desde seu lançamento, alguns dos principais DJs do Brasil já se apresentaram no gastrobar, e neste sábado (18), será a vez de Matheus Meca assumir as pick-ups.

Apadrinhado por Vintage Culture, o DJ vive grande ascensão na música eletrônica, onde conta com quase meio milhão de plays no Spotify, onde seus principais hits Butterflies e Love The Way, que juntos somam quase 8 milhões de reproduções. O músico passeia pelos estilos do house e melodic house, tendo parcerias com Vintage Culture, Bruno Be e Tristan Henry.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Pop Ingressos. Clientes BRB tem 20% de desconto nos ingressos e 10% de desconto no consumo do Mezanino, mediante compra com cartão de crédito ou débito BRBCARD.

Próximas atrações

O Mezanino promete surpreender os amantes da música eletrônica. Ainda neste ano, sobem ao palco Bhaskar (25 de dezembro), além do DJ Dozzie (31 de dezembro). Enquanto em janeiro, três apresentações de peso já foram anunciadas: Kvsh (14), D-Nox (21) e Dubdogz (27).

Sobre o Mezanino

Localizado no primeiro andar da Torre de TV, no Eixo Monumental, o espaço reúne em um único ambiente música, gastronomia e cultura, dispondo de uma vista em 360º da capital do país.

Com patrocínio do Banco de Brasília (BRB), Corretora Seguros BRB, Financeira BRB, Claro, Laboratório Exame, Beck’s, Prevent Senior, Café 3 Corações, Del Maipo, Langleys, Pravda e Red Bull, o Mezanino tem se tornado uma ótima opção para reuniões e até mesmo uma alternativa diferente de home office para os profissionais que trabalham remotamente.

Mezanino. Foto: Divulgação

Os responsáveis pela gastronomia da casa são os chefs Marcos Nery e Matheus Brito, do restaurante Lóca Cozinha Intuitiva, na badalada praia de Pipa, Rio Grande do Norte. Os profissionais têm muita vivência e experiência na área. Marcos trabalhou com chefs respeitados, como Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Alex Atala, além de ter passado pelo Le Grill, na Argentina. Enquanto Matheus já passou por restaurantes de São Paulo, Brasília e Lima, no Peru, onde integrou a equipe do Astrid y Gaston, do chef Gastón Acurio, um dos mais renomados do mundo.

Serviço

Mezanino – Torre de TV

Onde: Torre de TV (Eixo Monumental, Brasília)

Data: Sábado, 18 de dezembro, às 22h

Restaurante: Durante os dias de evento, o restaurante fecha às 17h para o público geral, e o menu bar em dias de apresentações musicais é servido das 22h às 0h

Ingressos: site Pop Ingressos e Mezanino Brasília

Para mais informações: @meza.nino