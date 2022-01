Matheus & Kauan apresentam a versão pisadinha do hit “Imagina A Sentada”

Hoje com oito milhões de ouvintes mensais e 9.5 milhões de seguidores no Spotify, a dupla Matheus & Kauan apresenta hoje (31), a inédita versão em pisadinha do hit “Imagina a Sentada”, um dos destaques da edição de verão do projeto “Spotify Singles”.

Lançada em dezembro (2021), a faixa hoje acumula mais de 13 milhões de streams na plataforma. No último dia 27 de janeiro, a música ocupava a 18ª posição no Top 200 e na 31ª colocação no Viral 50 do Spotify.

Para agitar a estação mais quente do ano, o Spotify apresenta, pela primeira vez na América Latina, uma edição especial do “Spotify Singles”, trazendo, com exclusividade, versões inéditas de músicas de grandes artistas nacionais.

Entre os nomes que estão experimentando novos ritmos em “Spotify Singles” está a dupla Matheus & Kauan, que chega com tudo para transformar o hit sertanejo ‘Imagina a Sentada’ em pisadinha. A novidade pode ser ouvida gratuitamente, só no Spotify, a partir do próximo dia 31 de janeiro.

Dona dos sucessos “É Problema” e “Vou Ter Que Superar”, a dupla goiana acumula na plataforma mais de 8.1 milhões de ouvintes mensais. No momento, as faixas “Imagina a Sentada”, “Expectativa x Realidade” e “Vagabundo” estão entre as 200 mais ouvidas da semana pelos usuários no Brasil no ranking Spotify.

“Foi muito interessante gravar essa música, sair da nossa zona de conforto e nos arriscar no Piseiro foi estimulante, ficou incrível. O Spotify é a maior plataforma de música dessa época, gostamos muito de fazer esse projeto”, declara Matheus.

“Imagina a Sentada” para “Spotify Singles” é o segundo lançamento do projeto, que teve estreia em 26 de janeiro e vai até 16 de fevereiro, com estreias sempre às segundas e quartas-feiras, em versões surpreendentes de ritmos brasileiros como funk, brega funk e tecno brega, reunindo inusitadas versões de músicas de vários artistas brasileiros.

