Marília Mendonça terá terceiro EP póstumo de ‘Decretos Reais’ lançado

São Paulo – SP

O terceiro EP póstumo do projeto “Decretos Reais”, da cantora Marília Mendonça, será disponibilizado nas plataformas de streaming nesta quinta (16).

As músicas são retiradas de uma live que a maior artista do feminejo, morta em novembro de 2021, havia feito em maio daquele ano.

Os dois primeiros volumes do projeto saíram no ano passado. O lançamento original de “Decretos Reais”, em julho, fez a cantora voltar a ter a música mais ouvida do Spotify por 48 horas.

Após o lançamento do terceiro EP, os vídeos das canções também serão divulgados nesta sexta, segundo anunciou a equipe da compositora.