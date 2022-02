Maísa Arantes lança o EP Peripécia Brasileira

O álbum da musicista e forrozeira brasiliense será lançado em partes, com o primeiro single disponível no dia 22 de fevereiro

“Peripécia Brasileira” é o nome do Single e do EP que marcam o lançamento do primeiro trabalho solo, independente e autoral da cantora, rabequeira e multi-instrumentista brasiliense, Maísa Arantes. Voltado à cultura popular, ao forró pé-de-serra e à música brasileira em geral, a produção busca abrir caminhos para a música regional e dissolver as fronteiras entre o tradicional e o moderno.

Figura conhecida do forró e da cultura popular do DF, Maísa completa 15 anos de estrada, animando e encantando as festas populares da cidade, com sua voz, rabecas, pífanos e talento inconfundível. Agora, consolida seu trabalho autoral, com um EP que tem a cara da cultura popular brasileira, com muita brincadeira e encanto.

Maísa Arantes e o Peripécia Brasileira

Maísa Arantes e Marcelo Neder assinam a direção musical e arranjos do trabalho, desenvolvendo uma linguagem inovadora dentro do contexto da música popular. Utilizando-se de uma concepção acústica, o timbre da rabeca e dos pífanos é explorado num viés moderno através dos arranjos que passeiam por harmonizações enriquecidas e instrumentações surpreendentes. Assim, esses instrumentos usualmente encontrados em folguedos populares são colocados em diálogo com um fagote, ou mesmo uma tuba.

Por outro lado, não deixa de marcar presença no EP aquele forró balançado, que bota a pista pra dançar e agita a galera. Tem samba de coco, frevo, xote e até uma homenagem às nossas raízes mouras. Tudo isso em comemoração aos seus quinze anos de carreira, tendo passado por grupos de relevância cultural na cidade, como Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, Chinelo de Couro, Forró do B, Quadrilha Arroxa o Nó e Mamulengo Fuzuê.

A poesia cantada por Maísa Arantes, rica em conteúdo, sonoridade e melodias, é um agrado para os ouvidos e para a imaginação. “Peripécia brasileira” é o primeiro de uma série de singles que serão lançados até o início de maio, quando então será divulgado o EP completo (de mesmo nome) que reunirá todas as faixas e contará ainda com uma última surpresa. O desafio de produzir na quarentena, maior parte das vezes à distância e com músicos de vários regiões do Brasil, foi uma verdadeira peripécia.

Teve até gente que atravessou o rio a barco para a poder realizar a gravação. Nada seria possível sem o trabalho de edição e captação cuidadoso e organizado de Gabriel Tomé. O EP contará com participações surpresas mais que especiais. O projeto, que contou com uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar os custos da gravação e lançamento do EP, reuniu apoiadores e fãs de vários lugares do Brasil e do mundo. Agora, graças à força desse coletivo, todas e todos poderão desfrutar da magia do som dessa grande peripécia que é a música de Maísa Arantes.

SERVIÇO

Lançamento do Single e EP Peripécia Brasileira

Quando: 22 de fevereiro, terça-feira

Onde: Plataformas Digitais

Pré Save: https://onerpm.link/219340031399