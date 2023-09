Luísa Sonza lança o clipe de “A Dona Aranha”

Faixa mistura idiomas e brinca com o clássico infantil enquanto fala de uma paixão descartável

“Lambendo teu suor, eu sinto escorrer. Me amarra no escuro, eu vou jantar você, jantar você. I know this love is toxic but venom tastes so good. I don’t need medicine, yeah. Need you to fill me up, fill me up…”. Trazendo a mistura do português e inglês, e brincando com o clássico infantil enquanto fala de uma paixão descartável, a música “A Dona Aranha”, de Luísa Sonza, agora pode ser vista também na versão de clipe, no YouTube da artista.

Maior estreia mensal da história do Spotify Brasil, em apenas oito dias, o álbum “Escândalo Íntimo”, de Luísa Sonza, segue acumulando números impressionantes. Já são mais de 200 milhões de streams no Spotify, se tornando o álbum brasileiro mais rápido a atingir esse número. É a oitava maior estreia feminina de 2023 no Spotify Global, a terceira maior semana de estreia de um álbum latino feminino, com 73.6M de streams no Spotify, e foi o sexto álbum que mais fez streams no Spotify Reino Unido na última semana, se tornando o primeiro álbum brasileiro a entrar no chart.

Luísa Sonza emplacou todas as músicas de “Escândalo Íntimo” no TOP 50 do Spotify, com 6 delas no TOP 10. Além disso, 3 músicas entraram no Top 200 Global, com “Penhasco2” na posição 41, “Campo de Morango” na posição 140 e “A Dona Aranha” em 181. Em Portugal, “Penhasco2” estreou na posição 10 e “Escândalo íntimo” se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro.

Na Apple Music, a artista ocupou o Top 18 inteiro da plataforma e “Escândalo íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, todas as faixas estrearam no Top 50, com “Penhasco2” na primeira posição.