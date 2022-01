Ivete Sangalo lança a contagiante “Onda Poderosa”, sua parceria com Gloria Groove

A música faz parte do projeto “Onda Boa”, da HBO Max, que estreou ontem (20) na plataforma de streaming

Já está disponível em todas as plataformas de streaming “Onda Poderosa”, parceria de Ivete Sangalo e Gloria Groove.

A contagiante faixa foi escrita em meio à pandemia e vislumbra por momentos melhores. A composição é de Ivete Sangalo, Gigi, Radamés Venâncio e Samir Trindade e tem muita força e swing. A música também chega acompanhada de clipe.

“Quando a gente compôs essa música, foi um dia muito difícil, ligamos a TV e um volume de pessoas morrendo. Eu só pensei o que eu poderia falar sobre esse tempo, de uma forma que fosse algo fortalecedor pra nós. O agora já sabemos, eu quero cantar uma coisa que virá”, explica Ivete.

“A minha relação com Gloria foi exclusivamente musical no começo. Eu estava em casa, em meio a afazeres domésticos, e a TV estava ligada, quando a ouvi cantando com a IZA, que é outra paixão minha. E Gloria estava cantando muito, e a performance, a presença, uma força. Pessoa talentosa, consciente do talento. Gloria é uma figura que simboliza a transformação, um momento novo, uma onda poderosa, que não tem pra onde correr. Aquele que se identificar vai se jogar”, conta Ivete sobre a escolha da parceria.

Gloria Groove também falou sobre o encontro: “Eu estava em casa quando meu celular tocou. Era uma chamada de vídeo da Bahia; pensei que meu celular tinha vazado e não atendi. De repente, veio uma mensagem: ‘atenda aí, é Veveta’. O ar sumiu, traqueia fechou. Fiquei sem reação”. E completa: “Ivete faz tudo, isso pra mim que significa ser uma artista multi, não tem o que ela não consiga fazer, não tem sentimento que ela não consiga acessar. E a versatilidade dela, do mesmo jeito que puxa um trio, apresenta um programa de TV, faz uma novela ou uma série. É muita inspiração, tudo o que eu quero ser”.

A canção finaliza o primeiro episódio de “Onda Boa”, série da HBO Max, que estreou ontem na plataforma. E, claro, conta com a participação de Gloria Groove.

Na estreia da série, o público vai poder conferir detalhes da concepção da música, momentos do ensaio de Ivete e Gloria. Também vai poder acompanhar um almoço entre as duas, discutindo sobre idade, relacionamentos e desafios da vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira!!!