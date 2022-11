Ingressos extras: Aberto novo lote de vendas para shows do Harry Styles em SP

A turnê Love On Tour vai passar pelo Brasil em dezembro de 2022 (São Paulo, Rio e Curitiba) e já estava com os ingressos esgotados

A plataforma Eventim Brasil liberou nesta segunda-feira, 21, mais ingressos para os shows do cantor Harry Styles nos dias 6, 13 e 14 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo. Os novos ingressos estão disponíveis no site.

A turnê Love On Tour vai passar pelo Brasil em dezembro de 2022 (São Paulo, Rio e Curitiba) e já estava com os ingressos esgotados. O ex-One Direction também aumentou a agenda nos Estados Unidos na semana passada. Ao todo, são 84 shows em 22 países.

São Paulo – 6 de dezembro – Allianz Parque (Últimos ingressos)

Rio de Janeiro – 8 de dezembro – Área Externa da Jeunesse Arena (Esgotado)

Curitiba – 10 de dezembro – Pedreira Paulo Leminski (Esgotado)

São Paulo – 13 de dezembro – Allianz Parque (Últimos ingressos)

São Paulo – 14 de dezembro – Allianz Parque (Últimos ingressos)

Inicialmente, o plano era fazer os shows em outubro de 2020, mas a pandemia fez com que a turnê fosse suspensa.