Hevo84 anuncia turnê de retorno com mais de 20 shows

Renne Fernandes, Eric Malfini, William Reis e Daniel Perim de shows se apresentarão em mais de 20 cidades brasileiras

A banda Hevo84 anuncia seu retorno aos palcos em uma turnê nacional. Intitulada “Tour de Retorno”, a série de shows apresenta o reencontro entre Renne Fernandes, Eric Malfini, William Reis e Daniel Perim. Juntos, os artistas vão encarar a maratona de shows, que inicia no dia 14 de novembro, em Diadema-SP. A turnê seguirá por mais de 20 cidades, em todas as regiões do Brasil.

Movidos pela nostalgia da febre dos emos e coloridos do início dos anos de 2010, o vocalista Renne Fernandes está entusiasmado com a volta. “Nos últimos tempos, recebemos dos fãs muitos pedidos de shows e relatos de como a nossa música mudou a vida deles, e isso nos instigou a pensar em algo grande. Agora, sentimos que essa “vibe” está em alta muito mais do que antes, entendemos que é o momento de retribuir este carinho”, comemora o vocalista.

Para os que acompanhavam o folhetim adolescente “Malhação” e viam os diversos programas de auditório daquela época, o Hevo84 é figurinha carimbada. A banda emplacou o hit “Passos Escuros” na trilha de Malhação 2009, como tema do casal Luciano (Micael Borges) e Veridiana (Amanda Richter); no ano seguinte, os garotos apareceram novamente na tracklist de “Malhação”, com o cover de “Rádio Pirata” da banda RPM.

A “Tour de Retorno” vem com força e para reviver momentos emblemáticos para a banda e para os fãs que tiveram a adolescência marcada pelos sucessos dos meninos. “Essa turnê é uma celebração dos momentos mais marcantes da nossa vida e dos nossos fãs. Precisamos desentalar esse grito nas gargantas das pessoas, viver aquele sentimento novamente”, revela o vocalista.

Confira a programação de shows:

14/11 – Diadema;

15/11 – São José dos Campos;

17/11 – Ribeirão Preto;

19/11 – Campinas;

20/11 – Santos;

24/11 – Porto Alegre;

26/11 – Floripa;

02/12 – Belo Horizonte;

15/12 – Curitiba;

16/12 – Londrina;

17/12 – Maringá;

06/01 – Brasília;

07/01 – Goiânia;

11/01 – Salvador;

12/01 – Aracaju;

13/01 – Maceió;

14/01 – Recife;

18/01 – João Pessoa;

20/01 – Mossoró;

21/01 – Fortaleza;

28/01 – Rio de Janeiro;

03/02 – São Paulo.