Harry Styles toca em SP com ingressos disponíveis; veja 15 shows de dezembro

Laura Lewer

São Paulo – SP

O último mês de um ano chega recheado de shows e de festivais que haviam sido adiados ou atrasados pela pandemia da Covid-19, com muitas opções para os fãs de música da capital paulista.

O destaque de dezembro fica é a vinda do inglês Harry Styles, que faz duas apresentações no Allianz Parque com alguns ingressos ainda à venda. Ele desembarca por aqui com a Love On Tour, baseada em músicas de seu disco mais recente, “Harry’s House”, deste ano, mas também com faixas de “Fine Line”, lançado em 2019.

Styles não é o único gringo a pisar em São Paulo neste mês. O Balaclava Fest, evento que comemora dez anos da criação do selo e produtora de mesmo nome, reúne um lineup alegrar os fãs de indie, com nomes como Fleet Foxes e Alvvays.

A programação ainda favorece fãs de metal e derivados do rock com o festival criado pelo Slipknot, o Knotfest, que chegou a ser adiado e agora traz bandas como Judas Priest e Bring Me The Horizon para o país.

Além disso, a MBP também está bem representada na agenda de dezembro em São Paulo, com shows de Adriana Calcanhotto, Metá Metá e Lamparina.

Confira, abaixo, destaques da programação musical da cidade.

Adriana Calcanhotto

A cantora leva sua versão voz e violão para o palco da Casa Natura Musical -e faz show passando por grandes sucessos da carreira, como “Esquadros”, “Devolva-me” e “Vambora”.

Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical. 10/12, às 22h. A partir de R$ 90 em Sympla

Balaclava Fest

As bandas gringas Fleet Foxes, Alvvays, Crumb e os brasileiros Ombu, Pluma, Bruno Berle e Jennifer Souza formam o lineup da comemoração de uma década de criação do selo musical, produtora cultural e revista Balaclava.

Tokio Marine Hall – r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, região sul, Instagram @tokiomarinehall. 11/12, às 15h. A partir de R$ 275 em Ingresse

Bona

É o mês de despedida da casa de shows em sua sede em Pinheiros -mas o hiato será breve, só até a mudança para um novo espaço acontecer em 2023. Ao longo de dezembro, o espaço recebe nomes como Rodrigo Alarcon (4 e 5), Tiê (9), Filipe Catto (12 e 13) e Tó Brandileone (19 e 20).

Bona – r. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, região oeste, Instagram @bona_casa_de_musica. Horários e ingressos em Sympla

Curumin e Letrux

O Sesc convida os cantores para o projeto Meio Século de Discos Históricos -Curumin faz sua leitura de “Talking Book”, álbum de 1972 de Stevie Wonder, e Letrux toca “Transa”, de Caetano Veloso, lançado em 1972.

Sesc 24 de Maio – r. 24 de Maio, 109 – República, região central, Instagram @sesc24demaio. Curumin: 10/12, às 20h, e 11/12, às 18h. Letrux: 17/12, às 20h, e 18/12, às 18h. A partir de R$ 12 em Sesc

Encruza – Metá Metá + Passo Torto

Parte de um mesmo grupo criativo, as bandas paulistanas Metá Metá, formada por Juçara Marçal, Thiago França e Kiko Dinucci, e Passo Torto, tocada por Romulo Fróes, Rodrigo Campos, Marcelo Cabra e também Kiko Dinucci se reúnem no palco para mostrar suas afinidades sonoras.

Casa de Francisca – r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, região central, Instagram @casadefrancisca. 21 e 22/12, às 21h30. A partir de R$ 98, em Pixel Ticket

Harry Styles

Um dos maiores nomes da música pop atual, o ex-One Direction chega ao Brasil com sua Love On Tour, que inclui músicas de seu disco mais recente, “Harry’s House”, deste ano, mas também do anterior “Fine Line”, lançado em 2019. O inglês faz dois shows por aqui, nos dias 13 e 14 de dezembro -ainda há ingressos para setores como a cadeira superior, na primeira data, e pista premium e cadeiras, no dia 14.

Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste, Instagram @allianzparque. 13 e 14/12, às 21h15. A partir de R$ 381 em Eventim

Knotfest

O festival criado em 2021 por membros da banda de metal Slipknot faz sua primeira edição no Brasil com um lineup pesado. Tocam, além da banda dona do evento, Judas Priest, Bring Me The Horizon, Pantera e Sepultura, entre outros. Algumas das bandas ainda fazem shows solo em outras casas da cidade -Judas Priest e Pantera se apresentam no Vibra, no dia 15, e, no dia seguinte, Bring Me The Horizon também toca por lá.

Knotfest – Sambódromo do Anhembi – av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte, Instagram @knotfestbrasil. 18/12, às 11h30. A partir de R$ 450 em Eventim

Lamparina

A banda -um dos sucessos da cena mais recente de Belo Horizonte- faz show no City Lights Music Hall, no dia 9. O grupo apresenta músicas de seu disco mais recente, “Zam Zam”, lançado no ano passado.

City Lights Music Hall – r. Padre Garcia Velho, 44, Pinheiros, região oeste, Instagram @citylights_sp. 9/12, às 23h. A partir de R$ 140, em Sympla

Metronomy

A banda de eletropop inglesa volta ao Brasil, dessa vez para apresentar seu álbum mais recente, “Small World”, lançado neste ano. É a chance de escutar hits como “The Bay” e “The Look” ao vivo e de pertinho, no palco do Cine Joia.

Cine Joia – pça. Carlos Gomes, 82, Centro, Instagram @cine_joia. 4/12, às 20h30. A partir de R$ 267,40 em Tickets for Fun

Pitty e Nando Reis

A cantora Pitty e o ex-Titãs Nando Reis fazem repeteco de seu show conjunto As Suas, as Minhas e as Nossas, que coloca ambos para tocarem músicas de suas carreiras sob nova roupagem.

Vibra São Paulo – av. Das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, região sul, @vibrasaopaulo. 3/12, às 22h. A partir de R$ 60 em Uhuu

Rico Dalasam

O rapper paulistano faz, no palco do Studio SP, o show de encerramento de seu Ciclo DDGA -sigla que vem do nome de seu disco “Dolores Dala Guardião do Alívio”, de 2021. Ele também apresenta seu EP mais recente, “Fim das Tentativas”, deste ano.

Studio SP – r. Augusta, 591, Consolação, região central, Instagram @studiospaugusta. 17/12, às 23h. R$ 50 em Eventim

The Rose

A banda de k-pop volta ao Brasil para fazer show único em São Paulo. No setlist devem aparecer canções do mais recente “Heal”, lançado neste ano pelo grupo.

Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste, Instagram @espacounimed. Dia 23/9, às 22h30. A partir de R$ 110 pela Ticket 360

Thiago Jamelão

O produtor do álbum “AmarElo” (2019), de Emicida, faz show no Sesc Pompeia baseado em seu EP “Sóis”, lançado neste ano com participação do rapper. Sobem ao palco, com ele, convidados como Buga Sax.

Sesc Pompeia – r. Clélia, 93 – Água Branca, Instagram @sescpompeia. 2/12, às 21h30. A partir de R$ 12 em Sesc

Zé Ibarra

O membro da banda Bala Desejo e integrante da banda que acompanhou a última turnê de Milton Nascimento encerra a temporada de shows do Cineclube Cortina, inaugurado neste ano na região central de São Paulo.

Cineclube Cortina – r. Araújo, 62, República, região central, Instagram @cineclubecortina. 22/12, às 20h. A partir de R$ 50 em Sympla

Mucho

O festival de música latina gratuito rola até o dia 3 de dezembro com oficinas, shows e outras atividades. O destaque musical acontece no sábado, no Bexiga, quando tocam nomes como Tom Zé, Francisco, El Hombre e a bateria da Vai-Vai, Cumbia Cavalera e as atrações internacionais Los Mirlos, do Peru, Kumbia Queers, da Argentina, e Kombileza Mi, da Colômbia.

R. Rui Barbosa, na altura do número 300 (em frente à praça Dom Orione), Bexiga, região central, Instagram @festivalmucho, 3/10, a partir das 13h. Grátis