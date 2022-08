Guitarrista Tony Babalu mostra o poder do álbum ‘No Quarto de Som…’

O projeto foi produzido artesanalmente em seu apartamento durante o período de confinamento imposto pela Covid-19

Acontece nesta sexta-feira (12), às 19h, no Centro Cultural Olido (Sala Olido), e no dia 26 de agosto, às 21h, no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, os shows gratuitos do álbum do guitarrista e compositor Tony Babalu, o EP “No Quarto de Som…”, produzido artesanalmente em seu apartamento durante o período de confinamento imposto pela Covid-19.

“No Quarto de Som…” traz diferentes escolas e linguagens do rock, blues e funk, com pegada brasileira. São cinco temas instrumentais compostos pelo guitarrista, responsável também pelas guitarras, violões e programação dos outros instrumentos.

Entre as músicas do show estão “Recomeço”, “Lara”, “Tropical Mood”, “Reflexo” e “Francisca”, além de outros temas dos álbuns, “Live Sessions at Mosh” (2014) e do “Live Sessions II” (2017). A banda convocada por Tony Babalu conta com Adriano Augusto, nos teclados, Leandro Gusman, no baixo, e Claudio Tchernev, na bateria.

Ladeado por experientes instrumentistas, que oferecem momentos únicos de improviso e dinâmica, Tony Babalu promove a mágica de fazer o público viajar sem sair do lugar.

Bom show!

Show do álbum “No Quarto de Som…”

Artista: Tony Babalu

Quando: Sexta-feira (12), às 19h; sexta-feira (26), às 21h

Onde: Dia 12, no Centro Cultural Olido (Sala Olido), av. Av. São João 473, Centro, São Paulo, tel. (11) 2899-7370; no dia 26, Teatro Alfredo Mesquita, av. Santos Dumont 1770, Santana, São Paulo, tel. (11) 2221-3657

Quanto: Gratuito