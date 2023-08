Gica lança audiovisual ‘Da Rocinha Pro Mundo’

Além de seu aniversário, a data é extremamente significativa, pois marca também um ano de sua estreia nas plataformas de música

Nesta sexta-feira, 25 de agosto, Gica comemora a chegada dos seus 21 anos de uma forma especial. A artista divulga em todas as plataformas digitais, via ONErpm, e também no YouTube, o primeiro volume do audiovisual ‘Da Rocinha Pro Mundo’. Além de seu aniversário, a data é extremamente significativa, pois marca também um ano de sua estreia nas plataformas de música.

Gravado na Arena X do Morro, na Zona Leste de São Paulo, para um público de mais de 10 mil pessoas, o audiovisual conta com 19 faixas, sendo 8 inéditas e 11 blocos de pot-pourri. O projeto será dividido em 4 volumes que serão divulgados entre os meses de agosto e setembro.

O Vol. 1 do ‘Da Rocinha Pro Mundo’ chega com 5 faixas e abre com “Lágrimas Vão e Vem”, a primeira canção de Gica a alcançar milhões de visualizações. Na ocasião, a faixa chegou a ser compartilhada pelo jogador Neymar Jr., ecoando ainda mais o nome da artista em todas as plataformas de música e redes sociais.

Dentre as inéditas, estão neste primeiro volume “Confessa” e “Você Não Sai de Mim”, escolhida como faixa-foco. Completam a tracklist medleys de grupos e artistas como Imaginasamba, Soweto, Exaltasamba, Chrigor e Adryana e a Rapaziada. Todos esses nomes são referência para essa artista nascida e criada na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Nesta seleção estão músicas que foram as primeiras que Gica aprendeu a tocar no cavaco quando criança.

“Da Rocinha Pro Mundo” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.