Cantora explica as faixas e os respectivos temas, fala da expectativa para mais um lançamento e revela turnê internacional

A cantora e compositora Ana Vilela, conhecida pelo sucesso “Trem Bala”, de 2017, lança “Melhor Que Ontem”, seu novo álbum. O projeto fica disponível nesta sexta-feira (02) e conta com 11 faixas inéditas que falam sobre amor, solidão, relações e recomeços de forma íntima e leve. O lançamento vem acompanhado de uma turnê que começa no Brasil e termina em Portugal.

Em coletiva de imprensa nesta quarta (31/5), a artista contou que o processo de criação do seu mais novo trabalho começou com um song camp, quando ela se reuniu com amigos compositores para criarem juntos. Segundo Ana, foi desafiador no início, pois nenhum deles tinha o costume de compor em grupo, mas foi algo gratificante. “No período da pandemia, eu fiquei estagnada e praticamente não coloquei a caneta no papel. Dois anos depois, senti que tinha muito pra falar e eu queria estar com meus amigos nesse momento de compartilhar e se abrir”, afirmou.

Segundo ela, um dos maiores desafios em qualquer trabalho é atender às expectativas, que às vezes são mais dela do que dos fãs. E neste novo álbum não deve ser diferente. “Eu sinto essa pressão — mais minha do que do público — de querer entregar um trabalho legal, diferente e impactante. Afinal, a gente faz música pra atingir as pessoas no coração e na alma.”

“Premissa”, “Frisson” e “Dialeto Secreto” são outras canções do álbum lançado hoje. Mas Ana confessa que a sua preferida é a “Melhor Que Ontem”, que dá nome ao disco. “Experimentar uma depressão não é algo tranquilo, e essa música ajudou a lavar a minha alma. Antes de afirmar pros outros, ela afirma pra mim mesma que amanhã vai ser melhor”, diz. A cantora faz questão de destacar que, além da arte, a terapia é fundamental no seu processo de cura.

OnlyFans

Em maio, a cantora anunciou sua entrada no OnlyFans, o que gerou repercussão nas redes sociais e virou notícia em páginas na internet. Acontece que essa era uma estratégia de divulgação para uma das faixas do álbum, chamada “Quem Me Conhece Sabe”, que é uma sátira sobre comportamentos recorrentes na web. “Sou uma pessoa muito revoltada com o ambiente digital, mais do que eu gostaria ou deveria. Tem gente se levando muito a sério ou fakeando tudo. Meus amigos e eu sentamos pra escrever e dissemos coisas que são muito clichês da internet. O material estava todo ali, a dificuldade foi não colocar certas coisas”, revela.

Ainda sobre desconstruir padrões, a artista, assumidamente homossexual, diz não se considerar uma representante do público LGBTQIA+, mas gosta da ideia de ser uma referência. “Foi algo que me faltou quando eu estava crescendo. Não tive a referência da mulher sapatão, gorda, que se sente confiante e usa a roupa que quer”, comenta. A canção “Aflora” trata disso neste novo álbum. “É uma carta pra mim mesma quando criança, enquanto uma pré-adolescente homossexual que tá se descobrindo e entendendo como o mundo vai ser agora. Também acho que é importante falar disso com leveza e com normalidade, porque é o que é. Não tem nada escabroso ou absurdo nisso, é a minha realidade e o que eu sou”, afirma. “Acho que é um trabalho que a gente tem feito não só pras pessoas dentro dessa comunidade, mas também pra quem é de fora dela. Já recebi relato de mães que, por meio do meu trabalho, entendem melhor os filhos agora. Isso é muito bonito”, completa.

Turnê e novidades

O lançamento vem acompanhado de uma turnê que começa no sábado (03) e passará por São Paulo, Rio de Janeiro e Portugal. Nos shows, Ana irá mesclar as músicas do novo álbum com os sucessos da carreira. “Cantar eu Portugal é sempre muito gostoso, adoro ir pra lá. Gosto muito do carinho do público, que é tanto brasileiro quanto português. Sempre dá um friozinho na barriga e é uma sensação maluca atravessar o oceano pra cantar em outro continente com pessoas que, por mais que falem a mesma língua, têm outro sotaque, outra cultura”, contou a artista.

Para encerrar, Ana deixou um suspense quanto a parcerias no futuro: “É uma surpresa. Estamos entendendo como esses feats vão funcionar. Mas não vou entregar ainda porque, se der tudo certo, vai ser muito legal.”