Duna Duo lança o álbum ‘Leve’ no Espaço Cultural Renato Russo

Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 25 a meia-entrada

O Espaço Cultural Renato Russo recebe, neste sábado (18), às 20h, o show de lançamento do álbum ‘Leve’, do Duna Duo, formado pelos artistas Adriano Rocha e Kaise Helena.

O duo nasceu da vontade de falar de amor. Amor à música, amor à arte, amor às pessoas, amor à liberdade. Nasceu da amizade e do respeito mútuo que uniram musicalmente os músicos. Nasceu da alegria, daquela leveza que sentimos quando pegamos a estrada para uma viagem de férias.

“Certo dia, senti vontade de levar às pessoas letras e músicas que são um alívio, um sopro de graça e de amor em dias tão difíceis. A afinidade de sonhos trouxe Kaise Helena para a mesma caminhada”, conta Adriano Rocha.

Agora, os dois dão vida ao primeiro álbum da dupla, gravado em 2022, com arranjos e direção de Adriano Rocha e Cláudio Truzzi. Os ingressos antecipados estão à venda por whatsapp pelo número (61) 99177-5458, a 25 reais a meia entrada. Também haverá venda no local no dia do show.

Serviço

Lançamento do álbum ‘Leve’, do Duna Duo

Sábado, 18 de março às 20h,

Sala Marco Antônio Guimarães

Ingressos a R$ 25 (meia)

Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul