Do forró ao funk, conheça os lançamentos da semana

Por Fernando Viana, da equipe do JBr

Em semana agitada na música brasileira, os artistas nacionais chegam com sucessos de diferentes ritmos. Zé Neto e Cristiano apresenta “Numa Pancada Só”. Já Marcelo Janeci promete fazer muito sucesso com o trabalho “Night Club Forró Latino”. Confira 6 faixas escolhidas pela equipe do JBr para atualizar suas playlists.

Numa Pancada Só – Zé Neto e Cristiano

Já consagrados no sertanejo, a dupla Zé Neto e Cristiano continuaa lançando as músicas do EP “Intenso. Dessa vez, os sertanejos apostam no single “Numa Pancada Só”. A dupla já coleciona hits como “Largado às Traças”, “Oi Balde”, “Pátio do Posto” e “Seu Polícia”.

60 M² – Manu Bahtidão

Manu Bahtidão, que está estourada, apresenta o seu novo trabalho “60 M²”, com participação de um dos reis do forró, Xand Avião. A canção faz parte do álbum “Daqui Pra Sempre”. Com um ritmo clássico do forró, a música é dançante , mas contando uma história bem sentimental e emocionante.

Cortando as BR – Fiduma & Jeca

A dupla country Fiduma e Jeca chegam com o single Cortando as BR, ao lado dos sertanejos Fernando e Sorocaba. A nova faixa faz parte do DVD de 10 anos de carreira, que foi gravado no mesmo dia do aniversário de Fiduma e de Jeca, que compartilham essa data também. “Cortando as BR” foi escolhida como a primeira provinha do DVD devido ao seu potencial de engajamento.

Night Club Forró Latino (Volume I) – Marcelo Jeneci

Marcelo Jeneci, um dos cantores e instrumentistas mais consagrados da MPB, apresenta seu novo projeto, o “Night Club Forró Latino”. O EP tem a participação de João Gomes, Chico Cesar e Gaby Amarantos. O álbum é composto por sete faixas, todas sucessos de outros artistas reimaginadas por Jeneci. Entre as releituras está um hit da cantora Pablo Vittar.

Aquariana – Abayomi

Já o cantor Abayomi lançou a terceira e última faixas do EP “Encontro Precioso”. A canção “Aquariana”, tem a participação do músico Feyjão. Gabriel Abayomi iniciou sua jornada musical em 2007 e se destacou como compositor de grandes sucessos da música brasileira. Suas composições incluem hits como “Caraca, Muleke!” e “Ainda Bem” (interpretados por Thiaguinho). Além disso, Abayomi é membro da banda de seu parceiro de composição, Thiaguinho.

Baile da Onça – Mac Julia

O novo trabalho da rapper mineira Mac Júlia, “Baile da Onça”, conta com parcerias marcantes do funk de BH, como MC Nahara, MC Laranjinha, MC Pretchako e MC Saci. Com 16 faixas, o novo projeto da artista também destaca a presença feminina dentro do funk, especialmente da vertente do proibidão.