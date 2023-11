DJ Matt D lança álbum “Medo É Só Ilusão” nesta sexta feira (17)

POST PATROCINADO

O projeto será composto por 15 faixas inéditas, com participações especiais de nomes do rap, trap e funk

Após anunciar feat com Ludmilla e Livinho, DJ Matt D lança seu primeiro álbum de estúdio, “Medo É Só Ilusão”, nesta sexta (17). O produtor de rap e funk pretende reunir artistas neste projeto, que traz, no título, referência ao jogador de futebol Vinícius Jr.

O projeto conta com várias participações especiais, como MC Davi, MC Livinho, Kawe, Caverinha, MC Don Juan, MC Pedrinho, entre outros artistas. Os feats estão distribuídos em 15 faixas inéditas, passeando por trap, funk e rap. A primeira faixa-foco é a “Homenagem aos Relíquias 6”, sexta edição do projeto que deu notoriedade a Matt D, com a reunião de MCs da cena trap funk.

Quanto à inspiração em Vinícius Jr., Matt D fez a homenagem por também ser um homem negro de origem simples que conquistou grandes objetivos. Além disso, os dois utilizam uma “lista dos sonhos”. Em 2020, o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira compartilhou em seu Instagram a lista de coisas que queria conquistar. Aquilo chamou a atenção de Matt D, e uma frase específica marcou o produtor: “O medo é uma ilusão”.

Lançado e distribuído pela Believe, o álbum estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir de 17 de novembro.