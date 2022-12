DJ Chris no Beat e Ana Castela lançam nova parceria “Agronejo”

A faixa chega após uma série de sucessos lançados pelos artistas, como “Pipoco”, que atingiu o #1 no Spotify Brasil

DJ Chris no Beat e Ana Castela disponibilizaram em todas as plataformas digitais o single “Agronejo”, via SoundOn.

A faixa chega após uma série de sucessos lançados pelos artistas, como “Pipoco”, que atingiu o #1 no Spotify Brasil, “Juliet e Chapelão”, “Clima de Rodeio”, entre outros.

Para dar sequência a parceria de sucesso, Chris e Ana mais uma vez unem a música eletrônica com a pegada do agro, além de inovar em elementos da produção para criar um som sertanejo moderno que agrada os amantes de diferentes gêneros musicais.

A batida forte, pulsante e contagiante de “Agronejo” conquista o ouvinte na primeira audição e, além de forte candidata a hit, promete não deixar ninguém parado e fazer todo mundo tirar o pé do chão nas baladas e arenas de norte a sul do país.

Gravado na Festa de Peão de Barretos (SP), o clipe apresenta a performance ao vivo de “Agronejo” e estará disponível no Youtube nesta sexta-feira (9) a partir das 11h. Assista aqui.