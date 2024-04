Conheça Bob, the Drag Queen, que se apresentará com Madonna no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A performer Bob, the Drag Queen, que vem acompanhando Madonna nos shows da “Celebration Tour” e estará no palco com ela na apresentação que a cantora fará no Rio de Janeiro no próximo sábado, convidou os fãs brasileiros a aprenderem uma dancinha para fazerem durante a faixa “Give Me All Your Luvin”.

A drag postou a coreografia no seu Instagram. “Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança”, disse ela, que será uma das 25 pessoas a subirem ao palco com a diva pop.

Bob, the Drag Queen é um ator, comediante e músico que venceu a oitava temporada de “RuPaul’s Drag Race”. Ele nasceu em 1986 e seu nome de batismo é Christopher Delmar Caldwell. Foi criado no interior do estado da Geórgia por uma mãe dona de um bar de drag queens. Se mudou para Nova York aos 22 anos.

Em 2013, adotou o nome de Bob, the Drag Queen, cinco anos depois de se vestir de drag pela primeira vez, em uma festa lésbica durante o mês do Orgulho LGBT+.

Três anos depois de vencer a competição de “Ru Paul’s Drag Race”, ficou em oitavo lugar no ranking das cem drag queens mais poderosas dos Estados Unidos, divulgado pela revista New York.