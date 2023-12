Com evidência ao processo criativo, EP “Unike Sessions 1st Act” busca conectar público e artistas do rap nacional

Idealizado por Nolly Reis, projeto conta com participações de Kweller, Carla Sol, Enzo Cello, Thiago Kelbert entre outros

Um dos expoentes do mercado fonográfico brasileiro, o selo musical Unike lança, nesta sexta-feira (15/12), o EP “Unike Sessions 1st Act”. Criado pelo produtor musical Nolly Reis, ex-30Praum, o projeto reúne nomes em ascensão no rap nacional e já está disponível nas plataformas digitais (https://sym.ffm.to/unike_sessions_1st_act).

Com cinco faixas, o EP busca apresentar para o público um outro lado do processo criativo dos artistas, desde a composição até a gravação dos videoclipes. “No Unike Sessions, os artistas cantam o que vem da alma. Todos passaram por uma sessão sem pretensão, onde tudo foi feito na hora. Queremos evidenciar o lado introspectivo do artista, para que o público conheça os seus ídolos e se sinta parte da obra musical”, conta.

Para isso, todas as músicas vêm acompanhadas de videoclipes da sessão de estúdio e making offs, que serão lançados no canal da Unike, semanalmente. O time de participantes reúne nomes como Trunks e Thiago Kelbert, em “Calma”, VK Mac e Cryzin, em “Copo Colorido”; que já foram disponibilizadas, além das inéditas “Vai e Vem”, com Marcela e Carla Sol; “Movimenta”, com Enzo Cello e Kweller” e “Intriga”, com Wagneriz.

O Unike Sessions surgiu a partir de uma ideia inovadora de Nolly. Com longa trajetória na música, o produtor e engenheiro de som idealizou o projeto ainda quando fazia parte da 30Praum, após notar uma escassez no mercado de conteúdos que abordam os bastidores das composições. Foi só quando decidiu deixar a label de Matuê, Teto e Wiu, para dar início ao seu próprio selo em maio deste ano, que a iniciativa saiu do papel. Desde a estreia da Unike, o artista já assinou alguns hits, a exemplo de “Conga La Conga”, ao lado de Tavin e Lil Vi, que soma mais de 2,5 milhões de streamings.

“Estou muito feliz! Desde a época que eu estava na 30 (Praum), tudo era uma mera ideia. Todo esse tempo serviu como um processo de maturação. Sinto que não sou só um prestador de serviços, gosto de liderar e ajudar outros artistas. Me sinto muito grato com o crescimento do projeto, com a galera dando visibilidade e com todo mundo que participou desse primeiro ato”, destaca.