Coldplay anuncia shows em SP e outro no RJ, além do Rock in Rio

O Coldplay anunciou nesta quinta (7) três shows em estádio no Brasil como parte da turnê mundial Music of the Spheres. No Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro, a banda britânica se apresenta no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque.

A abertura dos eventos fica por conta da cantora britânica H.E.R.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 210 a R$ 980. S​egundo a organização, os clientes dos cartões Elo terão pré-venda exclusiva no dia 11 de abril, a partir das 10h online pelo site da Eventim, e às 11h nas bilheterias oficiais (Jeunesse Arena, no Rio; e estádio do Morumbi, em São Paulo). Para o público geral, a venda começa em 12 de abril, nos mesmos canais e horários.

Os britânicos estão em turnê mundial após lançarem, em 2021, o álbum “Music of the Spheres”, que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa “My Universe”.

A produção do grupo indica que mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para esta turnê, com início em 18 de março na Costa Rica e com paradas por República Dominicana e México. A turnê continua estabelecendo recordes em todo o mundo.

Além da América Latina, eles ainda passam por EUA em maio e junho, antes de seguir para a Europa para shows na Alemanha, Polônia, França, Bélgica e no Reino Unido em julho e agosto.

Nesta quinta, outra grande banda também confirmou mais shows no Brasil, além de apresentação no Rock in Rio. O Guns N’ Roses divulgou mais oito eventos pelo país no mês de setembro.

MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR NO BRASIL

Rio de Janeiro

Quando: 11 de outubro

Onde: Estágio Nilton Santos – Engenhão (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, zona oeste, Rio de Janeiro)

Quanto: R$ 230 a R$ 780

Mais informação: eventim.com.br

São Paulo

Quando: 15 e 16 de outubro

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 245 a R$ 980

Mais informação: eventim.com.br ​