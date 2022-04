Chady faz versão que une pop e rock alternativo de hit “Por Supuesto”

Sucesso “Por Supuesto” de Marina Sena é a primeira novidade da carreira do artista que já conta com uma série de versões de sucessos gravadas

O artista carioca Chady antecipa o clima de mistura de pop e sonoridades próximas do rock e do alternativo que estarão em seu trabalho autoral com uma série de versões de sucessos em vídeos ao vivo. A primeira é uma releitura com uma energia bem diferente do hit viral “Por Supuesto”, lançado por Marina Sena. O vídeo, que acaba de ser lançado, já foi compartilhado pela própria Marina e o áudio viraliza atualmente no instagram do surfista Lucas Chumbo.

“Me identifiquei com ‘Por Supuesto’ desde a primeira vez que ouvi e reimaginar ela dentro do meu universo foi um processo divertido. Acho que chegamos em um resultado inesperado sem perder a essência e o respeito pela canção”, conta Chady.

O cantor tem um ano promissor pela frente, se tornando uma aposta do A90, escritório do produtor e compositor Arthur Marques, indicado ao Grammy Latino três vezes.

Chady cresceu envolto em música, com pop e rock na mesma intensidade. Agora, enquanto amadurece sua sonoridade e prepara sua estreia autoral, ele é acompanhado por um power trio formado por Jucks (guitarra), Victor Toledo (baixo) e André Assis (bateria).

A versão de “Por Supuesto” está disponível no canal do YouTube do artista.

Confira!!!