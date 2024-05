Bruno Mars anuncia novas datas no Brasil após ter ingressos esgotado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Bruno Mars anunciou quatro novas datas para sua turnê no Brasil após os ingressos dos primeiros dias se esgotarem.

Há novas datas para o Rio de Janeiro (5 de outubro), São Paulo (12 e 13 de outubro) e Brasília (18 de outubro). Os shows acontecerão, respectivamente, no Engenhão, MorumBIS e Estádio Mané Garrincha.

A pré-venda exclusiva para Clientes Santander acontece no dia 9 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.

A venda geral acontece no dia 10 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.

As bilheterias oficiais terão pontos para recolhimentos de doações para os afetados nas enchentes do Rio Grande do Sul. Será possível doar água, alimentos não perecíveis e roupas.

VEJA A AGENDA COMPLETA DE BRUNO MARS NO BRASIL