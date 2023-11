Banda Saxon se apresenta em Brasília em novembro

Lenda da NWOBHM retorna com a turnê do álbum Carpe Diem, que contará com músicas novas e clássicos que marcaram gerações

Um dos mais importantes nomes da New Wave of British Heavy Metal, movimento que mudou os rumos da música pesada no início dos anos 1980, o Saxon está com retorno marcado à América Latina. O grupo inicia a turnê no Brasil, dia 14 de novembro, em Curitiba, e, no dia 18, se apresenta em Brasília.

No Distrito Federal, a Saxon se apresenta no Toinha Brasil Show, no Sof Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 160 no site da casa de eventos.

O Saxon está em turnê divulgando o mais recente álbum, Carpe Diem, o 23º da carreira com músicas autorais inéditas. Os britânicos ainda contam na discografia com um disco de regravações (Heavy Metal Thunder, 2002); os de covers Inspiration (2021) e More Inspirations (2023) e um sem fim de registros ao vivo em CD e DVD. A atual formação conta com Biff Byford (vocal), Doug Scarrat (guitarras), Nibs Carter (baixo), Nigel Glockler (bateria) e Brian Tatler, do Diamond Head, que assumiu o lugar de Paul Quinn, que se afastou da vida na estrada no começo desse ano.

Participa da turnê, nas datas sul-americanas e em Chihuahua, no México, a banda Madzilla, criada em 2018 na cidade americana de Las Vegas, que mescla melodias ao som do thrash metal clássico. O grupo já dividiu palco com gigantes como Judas Priest, Sabaton e Soulfly.

Saxon em Brasília

Data: 18 de novembro de 2023 (sábado)

Local: Toinha Brasil Show

Endereço: SOF Sul Q.09 Conj. A Lote 05/08, 71215-246 Guará

Horário: 19h (portões), 22h (show)

Ingressos: a partir de R$ 150

Venda online: https://www.toinhabrasilshow.com/evento/saxon-seize-the-day-world-tour-2023-18-11-2023