Babi Ceresa lança seu primeiro EP

Com atmosfera rosa e vermelha e um setlist alto astral, a artista brasiliense Babi Ceresa agitou a noite de sexta-feira (21) em Brasília com o evento de lançamento do seu primeiro EP chamado “Cereja”, fruta que adotou como parte de sua identidade visual porque brinca com o nome da própria cantora. O show aconteceu no espaço Venicce Beach, na orla do Lago Paranoá. “É muito bom concluir mais um ciclo. Sempre lancei músicas soltas, mas poder trabalhar o conjunto de músicas com um sentido diferente foi incrível”, contou Babi em entrevista ao Jornal de Brasília.

O EP Cereja segue o estilo pop e conta sobre as fases de um relacionamento, em ordem cronológica, começando por “Corda Bamba”, que fala sobre dar um “ultimato”, para decidir o futuro de uma relação, já em “Víbora”, temos o resultado do ultimato: o relacionamento chega ao fim. Em “Cereja”, música que dá nome ao EP, a saudade toma conta do ambiente, enquanto a última faixa, “Escolha Certa”, conclui a história com um final feliz. “Essa última eu escrevi pensando em meu marido, uma pessoa que convivo diariamente e que foi realmente a escolha certa que eu fiz para mim”, contou ao JBr.

Foto: Elisa Costa/Grupo JBr

Babi disse ser difícil escolher sua música favorita do EP, mas que tem um sentimento especial por “Cereja”, pois a faixa consegue mostrar um pouco de sua personalidade. “É uma música divertida, engraçada, com ritmo e musicalidade. Além disso, fala sobre minha identidade visual. As pessoas me chamam de ‘cereja’, ‘cerejinha’, porque se parece com o meu sobrenome ‘ceresa’. Desde o ensino fundamental me chamam assim”, brincou. Babi afirmou ainda que ela foi uma das mais difíceis de compôr, já que seu público nutria uma grande expectativa pela faixa e assim, se sentiu na responsabilidade de entregar um bom trabalho.

No seu show de lançamento, Babi Ceresa também cantou outras músicas de sua própria autoria, como “Batom”, que foi baseada em relações abusivas. “A gente deve se amar primeiro e ser respeitada”, disse a cantora, ao apresentar a música. Ao introduzir “Imperfeito”, single de 2020, a brasiliense destacou que “se soubermos desde sempre que ninguém é perfeito a vida fica mais fácil”. Uma das últimas a animar o público do Venicce Beach foi o hit “Loba”, que destaca o poder das mulheres com coreografia e clipe no Youtube, o qual já bateu mais de 14 mil visualizações.

Foto: Elisa Costa/Grupo JBr

Conheça Babi Ceresa

À reportagem, a cantora e compositora explicou que preza por tratar dos assuntos de forma sutil, leve e empoderada, que possa transmitir um sentimento sempre positivo. Para compor as canções do EP, se inspirou em histórias pessoais, de pessoas que conheceu ao longo da vida e de amigos. Quando questionada sobre seu processo criativo, Babi relatou: “Minhas criações dependem muito do momento que estou vivendo e do meu humor. Tiveram músicas que escrevi quando estava para baixo, mas nem sempre essa música vai falar sobre isso, às vezes fala sobre superação”.

Babi também recebe ajuda dos fãs e apreciadores para criar algumas de suas canções. Ao JBr, ela contou como isso funciona: “Eu coloco uma caixinha de perguntas no Instagram e peço que meus seguidores mandem palavras para me ajudar a escrever. ‘Víbora’ surgiu desta forma e acabou saindo uma música sobre relacionamento”. Na hora de criar, ela também se inspira em grandes personalidades femininas como Madonna, Shakira, Ariana Grande, Dua Lipa e Beyoncé. Durante o show de lançamento, mais algumas foram evidenciadas, quando cantou sucessos de Lady Gaga, Iza e Gloria Groove.

O pop nacional não fica de fora de suas paixões. Babi diz admirar a energia e carisma de Ivete Sangalo, bem como o trabalho de Marisa Monte, Duda Beat, Marina Sena, Carol Biazin e Anitta. “São artistas que estão se sobressaindo por conta de sua identidade e autenticidade”, argumentou. Com sua participação no The Voice Brasil, em 2017, a cantora disse ter aprendido a passar sua essência ao público com base nas suas referências, que incluem também vozes masculinas, como Djavan, Milton Nascimento e Skank.

De acordo com Babi Ceresa, sua parceria com um selo do Rio de Janeiro já analisa a possibilidade de traçar formas da artista atingir públicos fora da capital federal. “Quero expandir, fazer shows fora de Brasília. O pop é um gênero que não viaja muito, ele fica mais evidente nas metrópoles, então quero levar ele para o interior do país também. É uma das metas para esse ano e ano que vem”, detalhou ao Jornal de Brasília. Estimulando a acessibilidade, a equipe de Babi Ceresa também conta com a tradução em libras para as apresentações.

Babi também é produtora e empresária, está no mundo da música desde os 11 anos de idade, quando começou a fazer aulas de canto. Já participou de festivais, ações do Dia Internacional da Mulher e é mãe apaixonada de Antonella e Filippo. Atualmente, está presente nas plataformas digitais, por onde divulga seus trabalhos, como o TikTok, Instagram, YouTube, Kwai, Spotify e Deezer. “Agradeço ao Jornal de Brasília por todo o carinho, apoio e suporte. É muito importante para mim como artista local ter o apoio dos meios de comunicação”, finalizou a cantora.