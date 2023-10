“Automotivo Bibi Fogosa”, de Bibi Babydoll, chega a 100 milhões de reproduções

Bombando no universo digital, a música primeiro começou a viralizar na Ucrânia, atingindo a posição de faixa mais ouvida no país do leste europeu

Lançada em maio deste ano, “Automotivo Bibi Fogosa” já é hit internacional – ao abrir as redes sociais em qualquer lugar do mundo, grandes chances de você se deparar com “Ai, ai, ai, você me dá muito calor” como trilha sonora de todos os tipos de publicações. A faixa da brasileira Bibi Babydoll encantou o mundo inteiro e agora, em setembro, bateu 100 milhões de reproduções só no Spotify.

Bombando no universo digital, a música primeiro começou a viralizar na Ucrânia, atingindo a posição de faixa mais ouvida no país do leste europeu – e, logo mais, se espalhando pelo globo inteiro. No próprio Spotify, “Automotivo Bibi Fogosa” já foi o topo do ranking viral global e, desde lá, nunca parou de crescer.

“Estou muito feliz. Agradeço a todo mundo que ouviu. Um hit é um hit, como diria Jojo Todynho”, agradece Bibi. Com distribuição via ONErpm, ela promete que “Automotivo Bibi Fogosa” só vai ser o primeiro de muitos hits que vêm aí. “Ainda tenho muito trabalho pela frente, não quero ser uma artista de um hit só. Eu e minha equipe estamos com um planejamento muito massa para os próximos lançamentos”.

Com quase 9 milhões de ouvintes mensais e com outros sucessos já batendo números expressivos, como sua mais nova “Chico Que Me Banque” e “Onlyfans”, Bibi Babydoll procura fazer sua marca no universo do funk atual.