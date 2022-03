Arthur Aguiar lança feat com Matheus Fernandes

Composta pelo brother, ‘Fora da Casinha’ promete seguir os passos de sua antecessora ‘Casa Revirada’ e virar fenômeno nas redes sociais

Arthur Aguiar deixou a noite desta quinta-feira (24) mais musical e dançante com o lançamento de “Fora da Casinha”, feat. com um dos maiores nomes da música atualmente, o cantor Matheus Fernandes, dono de grandes hits, como as canções “Baby Me Atende” (part. Dilsinho), “Balanço da Rede” (part. Xand Avião) e Coração Cachorro (feat. Ávine Vinny).

O segundo lançamento de Arthur, enquanto está dentro da casa mais vigiada do Brasil, está disponível em todos os aplicativos de música, via ONErpm, e no YouTube do cantor.

Ouça “Fora da Casinha”

Antes de entrar no Big Brother Brasil 22, Arthur havia deixado duas músicas inéditas para serem lançadas durante sua participação no reality. Em fevereiro, “Casa Revirada”, feat. surpresa com Matheus & Kauan e a primeira música gravada por Arthur antes do confinamento, debutou nos aplicativos de música, onde acumula mais de 5 milhões de plays. Já no YouTube, a lyric da canção ultrapassa 3,5 milhões de visualizações.

Agora, a segunda faixa preparada pelo cantor recebeu a voz de MF que, na última semana, aproveitou sua passagem pelos Estados Unidos, para gravar a voz em um estúdio na cidade de Orlando/FL e finalizar a canção.

Foto/Reprodução

“É uma felicidade tamanha compartilhar essa música com vocês. Ela ficou muito show e eu quero ver todo mundo curtindo muito! O Arthur ainda não ouviu a música finalizada, então assim que ele ficar ‘fora da casinha’ – no final do BBB, torço eu – espero que ele também curta muito!”, conta Matheus Fernandes.

A nova faixa promete alcançar tanta notoriedade quanto o sucesso “Casa Revirada”, que se tornou febre no Tiktok e redes sociais, sendo reproduzida e coreografada milhares de vezes e tendo entrado para o Viral 50 Global do Spotify, nesta última semana.

Há ainda outras repercussões desse hit, que afetaram os números gerais de Arthur, que saltou de 8 mi para 12,4 milhões de seguidores no Instagram, conquistou mais de 1.3 mi ouvintes mensais no Spotify, além dos 291 mil inscritos que o artista tem agora em seu canal do YouTube.

Sobre o BBB

Arthur Aguiar segue como um dos principais protagonistas do BBB 22. Sempre coeso e certeiro em suas falas e posicionamentos, o cantor é considerado um dos melhores jogadores desta edição do programa. Mas não é só devido a sua postura que Arthur tem ganhado o coração do público. Somam-se às suas estratégias, carisma e visão de jogo, o talento musical do brother; e tudo isso, podemos conferir fora da casa mais vigiada do Brasil.