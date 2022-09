‘Música não tem lado’, diz Roberto Medina, do Rock in Rio, ao anunciar The Town

Primo paulista do festival carioca será em setembro de 2023 no Autódromo do Interlagos, que também abriga o Lollapalooza

LUCAS BRÊDA

RIO DE JANEIRO, RJ

Responsável pelo Rock in Rio, Roberto Medina recebeu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para anunciar o lançamento do The Town. Espécie de primo paulista do evento carioca, o festival vai acontecer em setembro de 2023.

Em entrevista coletiva numa estrutura temática do The Town montada no Parque Olímpico, Medina comentou sobre as tensões políticas em curso. Este é o primeiro ano em que o Rock in Rio acontece em período de eleições presidenciais, o que tem se refletido em manifestações do público e de artistas.

“A Cidade do Rock é o Brasil de verdade. A gente é pacífico, ordeiro, se gosta. No momento difícil que estamos passando, com guerra, estranhamento entre as pessoa, não vamos criar justiça social nesse caminho. O caminho é de unir, de ouvir. A música une. Ela não tem lado nenhum. É o lado da gente.”

No encontro, Medina mostrou o jingle e o vídeo promocional de apresentação do The Town, vendido como um dos maiores festivais de música do mundo. Assim como o Rock in Rio, o evento espera reunir 100 mil pessoas por dia, no Autódromo de Interlagos, onde anualmente, no primeiro semestre, também acontece o Lollapalooza.

O The Town terá cinco palcos, um deles dedicado à cultura hip-hop e outro ao jazz, todos inspirados pela arquitetura de São Paulo. O festival será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, incluindo dois finais de semana e um feriado.

Com o adiamento do Rock in Rio em um ano, devido à pandemia, o evento carioca agora vai acontecer em anos pares, enquanto o paulista fica com os anos ímpares. O The Town deve ter os mesmos moldes do Rock in Rio na divisão das atrações, com artistas de grandes proporções em um palco maior, e shows de nomes menos famosos em outro menor.