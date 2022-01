Musa do carnaval: Gabi Martins se tornou a nova musa da Vila Isabel

A ex-bbb assumiu o posto de musa na escola de samba ‘Unidos de Vila Isabel’ e diz “estou muito feliz e grata, me senti em casa”

Gabi Martins, de 25 anos, está garantida no desfile de carnaval de 2022. Na noite desta quinta (13), a cantora assumiu oficialmente o posto de musa da Vila Isabel. Em seu Instagram, Gabi prometeu “dar o sangue” no desfile.

“Tô muito feliz e grata! Me senti em casa, muito obrigada! Alô povo do samba, tô muito feliz em estar com vocês”, afirmou.

No Instagram da cantora, diversos famosos curtiram e comentaram a novidade. Sabrina Sato escreveu: “Arrasa muito sua maravilhosa”. Além dela, Leo Dias, Gabi Luthai e Aline Mineiro também parabenizaram a ex-bbb.

Gabi Martins e Tierry

Além disso, Gabi e Tierry celebraram 1 ano de namoro. Ambos publicaram nas redes sociais comemorando a data e afirmaram com o mesmo texto: “1 ano da nossa melhor escolha. Feliz em ter você do meu lado todos os dias. Que venham muitos anos neném! Te amo muito”.