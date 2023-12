MURILO COUTO em Brasília com o show… “MURILO COACH – MINDSET”

Em seu novo show de Comédia Stand Up, Murilo Couto transforma o teatro em uma hilária palestra motivacional de autoconhecimento, transformação espiritual e desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Tornando qualquer perdedor em um perdedor cheio de autoconfiança. Este é o Mindset – Palestra Comedy.

Murilo Couto é um comediante paraense integrante do elenco do programa The Noite (SBT). Tem um canal no YouTube (www.youtube.com/murilocouto) com mais de um milhão e meio de inscritos. Viaja o Brasil com seus shows de Stand Up Comedy “Fazendo Suas Graça”, “Gala Seca” e “Murilo Coach – Mindset”. Além disso, é reconhecido como o maior rapper vivo, ou não.

Em 2004 iniciou sua carreira fazendo teatro em Belém, mas ficou conhecido em 2009 ao entrar no elenco de Malhação (Globo). Ao lado de Tatá Werneck, Maurício Meirelles, Marco Gonçalves e Nil Agra apresentou o programa O Estranho Show de Renatinho, em 2016 (Multishow). No mesmo ano, disputou na Finlândia as etapas finais do prêmio “A Pessoa Mais Engraçada do Mundo”, promovido pelo clube de comédia americano Laugh Factory.

Seu primeiro show solo de Stand Up Comedy, “Eu Eu Murilo”, estreou no Netflix em 2017. Em 2018, junto com Danilo Gentili, Léo Lins e Dani Calabresa fez seu primeiro filme, um terror de comédia chamado “Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro”, que também está disponível no Netflix e em 2019 gravou a série do filme que irá ao ar em 2020 no canal Warner Channel.

Programe-se:

MURILO COUTO em “Murilo Coach – Mindset”.

Local: Teatro UNIP (913 Sul)

Data: 27 de janeiro às 21:00

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Pontos de venda (SEM TAXA de conveniência):

– Asa Norte: Viva Paleteria – Shopping Liberty Mall

– Asa Sul: Cumarim Steaks and Burgers – 204 Sul

– Águas Claras: Cumarim Steaks and Burgers – Rua 33 Norte

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080