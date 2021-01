Murilo Benício celebra volta de ‘Chocolate com Pimenta’: ‘Ficou no coração das pessoas’

PUBLICIDADE

Disponível a partir desta segunda-feira (18) no catálogo da Globoplay, a novela “Chocolate com Pimenta” é uma comédia romântica ambientada nos anos 1920. Na trama, a economia da fictícia cidade de Ventura gira em torno da fábrica de chocolates e bolos artesanais Bombom.

“‘Chocolate com Pimenta’ representa um período muito feliz da minha carreira trabalhando com amigos, me divertindo muito e tendo a felicidade de ter feito sucesso que ela fez”, lembrou Murilo Benício. Na produção, ele vive o mocinho Danilo, que é disputado por Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Olga (Priscila Fantin).

“Acho incrível como esta novela ficou no coração das pessoas”, comemorou. “Talvez por um conjunto bastante puro de sentimentos e ingenuidade de uma época. Quis fazer o personagem Danilo como anti-herói e acho que funcionou muito.”

Exibida originalmente entre 2003 e 2004, a história é centrada na humilde Ana Francisca, que perde o pai e vai morar em Ventura com parentes que ela não conhecia. Mesmo sendo o “patinho feio” da família, ela chama a atenção de Danilo, o rapaz mais bonito do colégio, com quem começa a namorar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Só que a mimada Olga vai fazer de tudo para impedir que a relação prospere. A vilã arma com a tia dele, Bárbara (Lilia Cabral), se separe antes da mocinha consiga revelar ao amado que está grávida.

Ana acaba se casando com Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica, com quem faz amizade após começar a trabalhar lá como faxineira. Os dois vão morar fora, até que a mocinha volta após sete anos para se vingar de todos em Ventura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a preparação para a novela, o elenco teve palestras sobre os anos 1920, além de aulas de confeitaria. Mais de 10 mil bombons cenográficos foram produzidos na época para as gravações. Além de nos estúdios da Globo, houve gravações na Serra Gaúcha, na região serrana do Rio, no sul de Minas Gerais e na Argentina.

As informações são da FolhaPress