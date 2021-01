Munik Nunes mostra resultado de Lipo LAD durante ensaio fotográfico

PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (20), Munik foi clicada com o novo abdômen esculpido à mostra durante ensaio de fotos no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Munik contabilizou, durante os vídeos em seu Instagram, todas as plásticas que fez até agora. “Meus procedimentos foram: Lipo LAD no abdômen, lipei as axilas, lipei as costas – mas não foi a LAD, foi a convencional – e fiz enxerto no bumbum”.

Sobre o último pós-operatório, da lipo LAD, a ex-BBB garantiu que foi tranquilo. “Eu não senti dores e nem tive complicações. É chato, porque a gente fica sempre dependendo de uma pessoa para ajudar a levantar, colocar a cinta. Mas o pós-operatório é relativo, também, porque cada caso é um caso”.

Confira o resultado