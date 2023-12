Multishow exibe “Filipe Ret: Especial 15 Anos” na quinta (28)

A exibição do ‘Filipe Ret: Especial 15 anos (FRXV Ao Vivo)’ se inicia na madrugada de quarta (27) para quinta-feira )29), a partir de 00h30

Ele é um dos precursores do movimento rap e trap no Rio de Janeiro, coleciona sucessos e acaba de gravar o DVD ‘Filipe Ret: Especial 15 anos (FRXV Ao Vivo)’. Agora, retorna às telas do Multishow com participações especiais. A exibição se inicia na madrugada de quarta (27) para quinta-feira )29), a partir de 00h30 no Multishow.

Grandes nomes da cena se juntam a Filipe Ret em seu primeiro DVD da carreira para dividirem o palco ao som de seus maiores sucessos. Entre eles: Anezzi, BK’, Caio Luccas, Dallas, Delacruz, Djonga, Kayuá, MC Maneirinho, Mãolee, Maru2d, Coronel e PJ Houdini. No setlist, o público vai vibrar ao som de ‘Libertários Não Morrem’, ‘Eu Não Sou Tão Bom Assim’, ‘Vivendo Avançado’, ‘Vizão de Cria 2’, ‘7 Meiota’ e muito mais. O conteúdo também será exibido posteriormente, em 05 de fevereiro às 22h no Canal Bis.

Serviço

‘Filipe Ret: Especial 15 anos – FRXV Ao Vivo’

EXIBIÇÃO: Filipe Ret: Especial 15 anos FRXV Ao Vivo 28/12 – 00h30 no Multishow e 05/02 às 22h no Canal Bis