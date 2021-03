Mulheres mais poderosas do Instagram: o segredo que vai além dos seguidores

Fred Furtado, especialista em reputação digital, explica o que faz uma mulher ser influente e ter poder nas redes sociais

O que define o poder de uma mulher? Beleza? Riqueza que acumula? Os locais que frequenta? Ou, no contexto mais atual, a quantidade de seguidores que acumula nas redes sociais? Nenhuma dessas coisas. O que faz uma mulher poderosa é sua capacidade de influenciar pessoas.

Quem faz a afirmação é o CEO da Tubelab, Fred Furtado, especialista em reputação digital. O empresário do marketing de influência afirma que o poder tem se tornado cada dia um conceito mais subjetivo e, por consequência, a forma de atrair e conquistar o público também.

“Percebemos a cada dia que novas performances, novos conceitos e definições fazem uma pessoa ter ou não poder na nossa sociedade. Antigos padrões e até aqueles modelos ultrapassados de sucesso, como ser capa de revistas, posar nua, entre outros, já não são válidos para hoje”, afirma.

Para exemplificar, o especialista listou algumas das mulheres mais influentes da atualidade pelo Instagram e explica o que torna cada uma tão poderosa.

Música Marília Mendonça

“Ela é capaz de conquistar mulheres e homens que não são fãs do estilo musical. Vai além do talento de cantar: tem carisma, simpatia e muita personalidade.”

Lifestyle Virginia

“Um misto de sofisticação, carisma e empatia. A forma como ela faz as postagens e acaba por influenciar o público, é suave e sem uma fórmula mágica de sucesso.”

Família Tata Furtado

“Sabe dosar o conceito de mulher moderna e empreendedora com a mulher de casa, que cuida da família e dos filhos. A prova de que é possível unir diferentes carreiras e ser bem sucedida.”

Saúde Katleelen Conceição

“Representatividade em vários sentidos. Médica dermatologista negra que atende a outras mulheres negras levando conhecimento, bem-estar e autocuidado a todas.”

Negócios Raquel Maia

“Força e potência do business. Sinônimo de empoderamento feminino e conquistas no mercado de trabalho.”

Esporte Marta Silva

Rio de Janeiro – Seleção brasileira de futebol feminino disputa semifinal com a Suécia, no Maracanã. O Brasil perde nos pênaltis e vai disputar o bronze (Fernando Frazão/Agência Brasil)

“Rainha do futebol e do esporte. Ela é a representação de várias mulheres que querem fazer do esporte o sonho de vida. Ela influencia não só as meninas brasileiras, como novas atletas do mundo todo.”

