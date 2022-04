Mulher retira denúncia por agressão sexual contra Snoop Dogg

“Jane Doe” alegou anteriormente que Snoop Dogg a obrigou a fazer sexo oral nele em 2013 enquanto gravava o programa de televisão “Snoop Dogg’s Double G News Network”

Uma ex-dançarina que acusou Snoop Dogg de agressão sexual retirou sua denúncia contra o rapper americano, segundo documentos judiciais obtidos nesta sexta-feira (8).

O caso foi arquivado por um juiz federal em Los Angeles (Califórnia, oeste dos Estados Unidos) na quinta-feira depois que a mulher – cuja identidade não foi revelada – retirou voluntariamente sua denúncia um dia antes.

“Jane Doe” alegou anteriormente que Snoop Dogg a obrigou a fazer sexo oral nele em 2013 enquanto gravava o programa de televisão “Snoop Dogg’s Double G News Network”.

Em documentos judiciais apresentados em fevereiro, “Jane Doe” alegou que Snoop invadiu um banheiro quando ela estava se sentindo mal e a forçou ao ato sexual.

A mulher iniciou um processo por danos e prejuízos “monetários e punitivos” não especificados, alegando a violação da Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico, agressão e assédio sexual.

Snoop Dogg negou as acusações e, nesta sexta-feira, seu representante destacou que a denúncia estava “cheia de acusações falsas e deficiências”.

Nascido Calvin Broadus Jr. perto de Los Angeles, Snoop Dogg teve vários problemas com a lei, inclusive como membro de gangue. No entanto, sua imagem pública se abrandou nos últimos anos e ele se integrou totalmente à cena artística local, com várias indicações ao Grammy.

Agence France-Presse