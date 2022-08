Mubi pode sair do Brasil se não confirmar classificação indicativa no streaming

Ministério Público Federal pediu à Justiça que plataforma divulgue esses dados, que são obrigatórios no país

O Ministério Público Federal pediu à Justiça que o Mubi divulgue a classificação indicativa dos filmes da plataforma de streaming e conceda acesso integral do aplicativo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fiscaliza a política de classificação nacional.

A conduta, assinala o Ministério Público, é obrigatória no país para controle de conteúdo que pode ser visto por crianças, e o serviço pode ter que sair do Brasil caso não se adeque às regras.

Ainda segundo o MPF, em fevereiro deste ano o Ministério da Justiça tentou enviar um ofício à plataforma pela mesma questão, mas não teve resposta.

Em nota, o Mubi afirmou que recebeu orientação da Coordenação do Sistema de Classificação em março de 2022 e que, desde então, “concedeu acesso irrestrito à plataforma ao Ministério da Justiça e está trabalhando junto ao órgão para manter-se atualizado sobre todos os demais requisitos legais e prazos correspondentes”.

O serviço de streaming também disse que está em conversa com os órgãos para regularizar as pendências dentro do prazo estabelecido.

O MPF pediu urgência na análise no documento enviado à 8ª Vara Federal Cível da Justiça por entender que o direito de crianças e adolescentes no Brasil tem sido desrespeitado pela empresa.