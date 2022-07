MTV Miaw 2022 tem looks estilosos e beijão na boca de Gkay e Boca Rosa

A humorista Gkay usou um vestido justo preto da Balenciaga e o rosto estava coberto por uma máscara que lembra um capacete no mesmo tom

A atriz e influenciadora Gkay parou o pink carpet da quinta edição do MTV Miaw, na noite de terça-feira (26), em São Paulo. Ela usou um vestido justo preto da Balenciaga e o rosto estava coberto por uma máscara que lembra um capacete no mesmo tom -igual ao usado pela socialite Kim Kardashian em um jantar em Paris.

“É a nova coleção da Balenciaga e claro que as Kardashians são a minha grande inspiração, elas vieram quebrando várias barreiras de maquiagem, de roupa e de estilo de tirar foto. Eu sou uma pessoa que estou ai para fazer o que eu quero, gosto e amo”, disse Gkay.

Vestida para matar, Gkay também roubou a cena no palco da premiação da cultura pop ao tascar um beijo nem um pouco técnico na empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. “Bianca quem disse que eu não beijo ninguém em público?, perguntou Gkay. “Então me beija”, respondeu Boca Rosa antes do beijo de cinema que enlouqueceu a plateia.

Foto: Reprodução

Além de Gkay, outros famosos brilharam no Pink Carpet, como a modelo Yasmin Brunet que apostou em um vestido pink com recortes vazados e brilho. Ela disse rindo que o look foi inspirado na pressa. “Decidi em cima da hora que eu iria, graças a Deus eu tenho um amigo stylist maravilhoso, o Rodrigo Grunfeld, que me ajudou muito em cima da hora”, disse a modelo.

Outra famosa que investiu nos recortes vazados foi a cantora Valesca Popozuda com um macacão preto justo preto da Posh Girl. Para completar o visual, ela usou como acessório uma bolsa grifada em formato de perfume da Chanel. “Tenho [a bolsa] há tantos anos, tirei do fundo do armário. Eu falei vou usar, mas não dá para botar nada [dentro da bolsa], é só enfeite”, disse a cantora sobre o acessório.

A atriz Camila Pitanga compareceu à premiação usando um vestido dourado de mangas longas e com um penteado com tranças. Enquanto a cantora Pepita apostou em um vestido de couro sintético nude e um cinto de couro com brilho. Já a influenciadora Camilla de Lucas optou por um macacão justo ao corpo com estampa animal print com cinto e colar com brilho.

Sincerona, a cantora Pocah revelou que experimentou pelo menos 20 looks antes de escolher um vestido curto com recortes vazados assinado por Ana Castro. Ela conta que não foi indecisão na escolha do vestido, mas muitos vestidos não serviam no “bumbum”. “Esse aqui era o mais pelado que tinha. Juro que eu queria vir de boa, eu estou ótima, gostosa [nesse vestido]. Estou me sentindo muito linda e acho que é isso que importa.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE