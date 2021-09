Mostra reúne 18 fotógrafas e fotógrafos de Brasília

Um evento que reúne o analógico, o digital e traz também publicações impressas

No dia 4 de setembro, sábado, o Mercado Cobogó promove uma mostra com participação de 18 fotógrafas e fotógrafos, editoras, publicação exclusiva sobre a arte e equipamentos.

O Foto Ampliada, que, como o nome já entrega, será um evento sobre fotografia, mas que não ficará apenas na imagem, na foto em si. O dia será dedicado a tudo relacionado a essa arte, desde máquinas digitais e analógicas a filmes e publicações além, é claro, de trabalhos de renomadas/os fotógrafas/os da cidade.

Entre fotógrafos e fotógrafas, participam: Zuleika de Souza; Kazuo Okubo; André Santangelo; Clara Araújo; Julia Castello; Adon Bicalho; Rebeca Benchouchan; Aya Villena; Isabella Pina; Mariah; Isabella Gurgel; Nick Elmoor; Bernardo Oliveira; Bella Montiel; Eugenio Novaes; Rob Justino; Joana Amaral; e Tasso Mendonça.

Expondo catálogos, estão as editoras: Estrondo; Plano Imaginário; e Baleia. Participam ainda a Câmera Liberation Project e o Granulado, com equipamentos de todas as décadas da fotografia, e a Zebrinha Livros, de publicações exclusivas para fotografia.

O encontro será na área externa do Cobogó, em um cenário acolhedor à sombra de uma grande Gameleira.

Serviço:

Mostra Foto Ampliada

Dia: 4 de setembro, sábado

Horário: Das 10h às 20h

Entrada: De graça franca

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

