Mostra cultural agita a cidade

Os amantes da arte têm programação garantida para as próximas semanas. A 1ª edição da Mostra “Nemm Sempre”, evento em homenagem ao artista Nemm Soares, continua com uma programação inédita e pra lá de animada, no CW&Co, no SIG. Até o dia 11 de dezembro, serão oferecidas oficinas de arte, palestras e um happy hour com promoções e doses duplas. A ideia do evento é fazer uma mescla de cultura, arte, música, gastronomia e sustentabilidade. As vagas são limitadas, em atenção aos cuidados contra a covid-19.

Sobre Nemm Soares

Dono das principais obras em restaurantes de Brasília, o artista plástico Nemm Soares nasceu em Belo Horizonte, mas vivia em Brasília desde 1977. Sua arte se espalhou por vários pontos da cidade. Com um estilo único, suas obras eram conhecidas por cores vivas e traços inusitados. O trabalho do artista pode ser visto nos principais bares e restaurantes da cidade como Clube do Choro, Bar Brasília, Mercado Municipal, Parrilla Madrid, Piantella, Santa Pizza, Dom Francisco, Dona Lenha, Armazém do Ferreira, por exemplo. Neem Soares morreu em 2016, vítima de um AVC.

Sustentabilidade

Levando para frente uma das maiores bandeiras de Nemm Soares, a homenagem aposta também na sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Durante toda o evento, será atendida a hierarquia no gerenciamento dos resíduos sólidos, priorizando a não-geração de lixo descartável e trabalhando com reutilização das matérias.

Confira abaixo a agenda completa:

Durante os dias da Mostra

08/12 – 20h | Oficina de Artes Traços Nemm (artista Djavan)

Em oportunidade única de conhecer o legado de Nemm Soares, o artista Djavan vai repassar conceitos e técnicas da arte inusitada com a pintura acrílica. O objetivo é apresentar a história de Nemm e como esse estilo influenciou suas várias fases como pintor, escultor e artista plástico.

09/12 – 20h | A arte da Transformação: Construindo uma composteira (Eng. Mayara Menezes)

Para discutir o papel de cada cidadão no meio em que vivemos, a engenheira Mayara Menezes provoca os presentes a repensarem suas responsabilidades ambientais e sociais no consumo e geração de resíduos. Neste dia, os visitantes poderão aprender na prática como construir uma composteira.

10/12 – 20h | Palestra Vinho & Arte (Sommelier Rafael Sá)

Vinho, arte e aprendizado. Em uma experiência ímpar, os presentes poderão aprender mais sobre o mundo dos vinhos, da degustação, dos aromas e harmonizações. A oficina é gratuita e faz parte do projeto Nemm Sempre. Você não vai perder, né?

Happy Hour das 17h às 20h

Todos os vinhos/espumantes com 20% de desconto

Dose dupla de Heineken

Dose dupla de Cozumel

Dose dupla de drinks de Gin

Mostra “Nemm Sempre”

Até 11 de dezembro

Mais informações: (61) 9.8422-3008 / (61) 98194-4531

CW&Co | Coffee, Wine & Co – SIG Quadra 3 Bloco C loja 68

@coffeewineco