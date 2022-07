Morre artista plástico Tatti Moreno

O velório será nesta quinta-feira (14) no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana

Morreu, nesta quarta-feira, 13, o artista plástico baiano Octavio de Castro Moreno Filho, conhecido no mundo das artes como Tatti Moreno. Ele tinha 77 anos e faleceu em Salvador. O velório será nesta quinta-feira (14) no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana.

Conhecido como o artista dos orixás, Tatti é autor de diversas obras pelo país, como as que estão na Praça dos Orixás, em Brasília; no Dique do Tororó, em Salvador; e nos jardins da Estação Tucuruvi do Metrô de São Paulo.

Em Salvador, uma das obras de Tatti homenageia o casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Trata-se de uma escultura em bronze na Praça de Santana, no bairro do Rio Vermelho. Feita em tamanho real, a obra celebrou o centenário de Jorge Amado.

Tatti deixa esposa Gisela Fraga e três filhos, entre eles o também artista plástico Gustavo Moreno.

*Com informações da Agência Brasília