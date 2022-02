Monique Evans critica Arthur Aguiar e Maira Cardi responde

A apresentadora compartilhou sua opinião sobre o ator e cantor ser uma “vergonha como homem” e internautas não concordam.

Através de seu perfil no Twitter, a ex-modelo e apresentadora Monique Evans fez uma declaração afirmando que está torcendo pela saída de Arthur Aguiar do Big Brother Brasil 22. Arthur está no paredão com Naiara Azevedo e Douglas Silva. A apresentadora comenta que não entende o motivo de defender o ator.

“Porque as pessoas gostam do Arthur? Não gosto do jogo dele, acho chato e uma vergonha como homem”, alfineta Monique, se referindo às 16 traições do artista que é casado com a influencer Maira Cardi, que o perdoou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Ao saber da opinião da apresentadora, a life coach não deixou barato e respondeu seu comentário, afirmando que ela está quase no fim de sua vida e que ainda não aprendeu a perdoar as pessoas.

“Respeito a opinião dessa senhora não porque ninguém é obrigada a gostar de ninguém! Mas acredito que ele está sendo um exemplo de transformação, superação e ainda um ótimo jogador e sempre com honestidade, continuo com o mesmo discurso que estamos aqui para nos transformar e ser melhor que fomos ontem! Que pena que essa senhora já está quase deixando a vida e não aprendeu nada sobre transformação, perdão, e tudo que a gente precisa aprender antes de partir”, rebateu Maira.