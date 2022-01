MOMOLAND e Natti Natasha se juntam na música “Yummy Yummy Love”

A canção é a primeira cantada inteiramente em inglês pelo grupo coreano

Após a colaboração de ‘Wrap Me In Plastic’, de MOMOLAND com o produtor alemão CHROMANCE em fevereiro de 2021, o grupo feminino de K-Pop se uniu com a superestrela latino-americana multiplatina Natti Natasha no novo single ‘Yummy Yummy Love’, lançado na última sexta-feira (14), via Sony Music Entertainment Korea. Natti Natasha é uma das artistas femininas mais procuradas na indústria da música latina por seus vários sucessos e colaborações de destaque com artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny e Becky G; é, também, a artista feminina mais assistida do YouTube. A notícia de MOMOLAND e Natti Natasha unindo forças imediatamente atraiu emoção e expectativa dos fãs.

MOMOLAND é um grupo feminino de K-Pop com uma série de sucessos, não apenas lançando hits virais, mas também se tornando um dos três grupos femininos de K-Pop a gerar mais de 500 milhões de visualizações com o videoclipe “Bboom Bboom”. “Yummy Yummy Love” se torna outro marco para o grupo, pois esta é sua primeira música totalmente em inglês.

O lançamento é uma faixa dança pop funky, com um refrão cativante, acompanhado por um videoclipe vibrante e retrô. MOMOLAND até voou para Miami em dezembro do ano passado para filmar o clipe com Natti Natasha.

Sobre MOMOLAND

MOMOLAND é um grupo feminino de K-Pop composto por NANCY, JOOE, HYEBIN, AHIN, NAYUN e JANE. Elas lançaram seu EP de estreia, ‘Welcome to MOMOLAND’, em 2016, e encontraram sua maior chance em 2018, através do hit viral “Bboom Bboom”, do EP ‘GREAT’. A música já acumula mais de 500 milhões de visualizações apenas no YouTube e colocou MOMOLAND como o terceiro grupo feminino de K-Pop a alcançar o feito em 2021. Em 2020, o grupo trouxe outro lançamento energético, ‘Ready or Not’, onde PSY, de ‘ Gangnam Style’, trabalhou na composição da faixa-título do álbum. Após sua recente colaboração com o produtor alemão CHROMANCE para uma nova versão de ‘Wrap Me In Plastic’, em fevereiro de 2021, MOMOLAND retornou depois um ano para uma colaboração emocionante com a superestrela latino-americana Natti Natasha para sua primeira faixa totalmente em inglês “Yummy Yummy Love”.