Molejo revela projeto audiovisual com gravações de Anderson Leonardo e participações especiais

O grupo Molejo vai lançar um projeto audiovisual póstumo em homenagem ao cantor Anderson Leonardo, que morreu na sexta-feira, 26, aos 51 anos, vítima de complicações de um câncer inguinal que foi diagnosticado em 2022. O projeto é intitulado Paparico do Molejo e terá a participação de Thiaguinho, Dudu Nobre e Xande de Pilares, contou o integrante do Molejo Andrezinho, para o UOL.

“Antes de o Anderson ser impedido pelos médicos, a gente conseguiu gravar o Paparico do Molejo, um show com 63 músicas gravadas, entre inéditas e releituras”, disse o empresário do grupo, Marquynhos SP, ao Gshow. Em suas redes sociais, Marquynhos também agradeceu pela oportunidade de participar das gravações. “Eu me sinto feliz em ter visto e feito parte em ver você registrar em áudio e vídeo o que você sempre me disse que era sua maior vontade”, escreveu.

Leozinho Bradock, um dos filhos de Anderson Leonardo, relatou como foram os últimos momentos que passou ao lado do pai. O depoimento foi feito durante o velório do pai, que ocorreu na manhã deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Independentemente de qualquer coisa, meu pai nunca esteve triste. Então eu não posso estar triste aqui, agora, não posso estar chorando. Tenho que estar com o meu peito e coração abertos e a minha cabeça erguida, para seguir este legado. Não só o que ele deixou no Molejo, mas na minha educação”, disse.

“Obrigado pela oportunidade de poder partilhar muitos grandes momentos ao seu lado, você foi um gigante. Descanse em paz, meu amigo, meu irmão!!! Estaremos juntos pela eternidade”, lamentou Xande de Pilares sobre a morte de Anderson, em suas redes sociais.

