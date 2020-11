Modelo termina namoro com rapper Lil Wayne após ele declarar apoio a Donald Trump

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A modelo Denise Bidot, 34, terminou seu namoro com o rapper Lil Wayne, 36, supostamente por ele ter declarado apoio ao presidente Donald Trump nas eleições americanas. Segundo o jornal The Sun, ela teria ficado desapontada com a declaração do músico.

Lil Wayne declarou apoio a Trump na semana passada, com uma foto em seu Twitter, afirmando que teve uma ótima reunião com o presidente americano e declarando apoio ao seu plano de investimento em comunidades negras. “Ele ouviu o que tínhamos a dizer e garantiu que colocará em prática”.

Logo após a declaração do rapper, sua namorada, Denise Bidot, deixou de segui-lo no Instagram, o que alimentou as especulações de que o término teria ocorrido por causa do apoio a Trump. Ela chegou a dizer que “às vezes, o amor simplesmente não é suficiente”, antes de deletar sua conta na rede social.

Uma suposta amiga da modelo chegou a afirmar ao site Love B. Scott que “não foi apenas o apoio a Trump que levou ao término, mas foi uma grande parte”. “Ela ficou chocada quando viu Wayne aparecendo ao lado de Trump. Ela está muito decepcionada com ele”.

Segundo o jornal The Sun, apesar de o casal nunca ter confirmado quando iniciou o romance, eles tornaram a relação pública por meio de suas redes sociais há alguns meses. Na ocasião, o rapper compartilhou uma foto de Bidot de maiô com a frase: “Eu gosto de você” e um coração.

