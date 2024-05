MLS lança camisas desenhadas por Pabllo Vittar em apoio mês do orgulho LGBTQIA+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A MSL, liga de futebol norte-americana pela qual joga Leonel Messi, lançou uma nova coleção de camisas pré-jogo da MLS, em parceria com Pabllo Vittar. A cantora esteve envolvida no desenho das peças. A linha foi feita em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+.

Pabllo comemorou a oportunidade em colaborar com a coleção: “Orgulho é algo muito importante para mim, então estou profundamente honrada de criar uma coleção com a Adidas para celebrar nossa comunidade”.

A parte frontal das camisas recebeu a frase “Love Unites” (O amor une). A MSL produz campanhas em apoio ao Pride Month todos os anos.

As peças são encontradas para venda no site da MSL, com valores entre 59 e 69 dólares (cerca de R$ 303 e R$ 354).