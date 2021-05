Miss Universo: Júlia Gama fica em 2° lugar; candidata do México vence

Andrea Meza, miss México, é a vencedora do Miss Universo 2021. Ela superou 73 adversárias, inclusive a brasileira Julia Gama na final

Andrea Meza, miss México, é a vencedora do Miss Universo 2021. Ela superou 73 adversárias, inclusive a brasileira Julia Gama na final, e recebeu a coroa no Seminole Hard Rock Hotel & Casino, em Hollywood, na Flórida (EUA). Com o resultado, Julia repete o feito da modelo mineira Natália Guimarães, que ficou com a segunda colocação na edição de 2007.

O top 5 de finalistas da 69ª edição da competição internacional de beleza ficou definido com Andrea Meza (México), Julia Gama (Brasil), Janick Maceta (Peru), Kimberly Jiménez (República Dominicana) e Adline Quadros Castelino (Índia).

Na entrevista com a jurada Brook Lee, vencedora do Miss Universo 1997, a miss México foi questionada sobre o que teria feito para lidar com à pandemia do coronavírus se estivesse no comando do governo de seu país e explicou que teria decretado lockdown antes mesmo da doença se espalhar pelo mundo.

“Eu acredito que não existe uma forma perfeita de lidar com uma situação tão difícil quanto a covid-19, mas eu acredito que eu teria iniciado o lockdown antes mesmo da situação se espalhar tanto. Nós perdemos tantas vidas e devemos cuidar das pessoas. Eu teria cuidado delas desde o início.”

Andrea Meza, de 26 anos, é a terceira mexicana a levar o título, após as vitórias de Lupita Jones (1991) e Jimena Navarrete (2010). Em sua apresentação no Miss Universo, ela revelou ser formada em engenharia de software, embaixadora do turismo na cidade de Chihuahua, no México, e atua como ativista pelo direito da mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A brasileira A modelo gaúcha Julia Gama acabou ficando com o segundo lugar na disputa do posto de Miss Universo.

Na conversa com a jurada, Julia foi questionada como convencer o mundo que as mulheres são capazes de serem grandes líderes e alertou ao mundo que não existe diferente entre homens e mulheres.

“As mulheres são uma parte muito importante da sociedade e só porque não somos incentivadas da mesma forma que os homens, não significa que não temos o nosso potencial. O mundo precisa da contribuição das mulheres. Nós estamos aqui por um motivo e convido as mulheres a entenderem que somos as líderes das nossas vidas e fazer muito pela nossa comunidade. Então, vamos erguer nossas mãos”, argumentou Julia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil só venceu o Miss Universo em 1963, com Iêda Maria Vargas, e 1968, com Martha Vasconcellos. Ou seja, o país amarga 53 anos sem o prêmio.

Veja mais imagens:



















HOLLYWOOD, FLORIDA – MAY 16: (L-R) Miss Mexico Andrea Meza, Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi and Miss Universe Brazil Julia Gama appears onstage at the Miss Universe 2021 Pageant at Seminole Hard Rock Hotel & Casino on May 16, 2021 in Hollywood, Florida. Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)