Milton Gonçalves morre aos 88 anos, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (30) morreu Milton Gonçalves aos 88 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, sua família concedeu a triste notícia ao portal G1. O ator teria morrido por volta de 12h30 devido a um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu há quase dois anos.

Em fevereiro de 2020, Milton sofreu um acidente vascular enquanto estava em uma comemoração da escola de samba Salgueiro no Rio. O ator chegou a passar três meses no hospital. Em uma deflação de sua filha Milton passava por sessões de fisioterapia e fonoaudiologia todos os dias.

“Meu pai passou três meses no hospital, traqueostomizado o tempo todo. Isso afetou bastante a voz, que está bem baixinha. Agora ele está bem, em casa, tranquilo. É uma recuperação chatinha por causa da idade. Ele não tem andado, só na cadeira de rodas, porque também ficou com sequelas na perna esquerda. Mas a gente passeia bastante com ele de carro, leva para ver a praia. Ele sempre pede para tomar uma cervejinha. Também adora café e doce. Essas besteirinhas que não pode comer. Mas é um danadinho”, disse ela.

O último trabalho de Milton Gonçalves com a Rede Globo foi na minissérie “Se eu Fechar os Olhos Agora”, de 2019.