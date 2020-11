Miley Cyrus lança novo álbum, “Plastic Hearts”

PUBLICIDADE

O aguardado novo disco de Miley Cyrus, “Plastic Hearts”, chega nesta sexta-feira (27). O sétimo álbum de estúdio da artista apresenta colaborações com Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. Miley já havia liberado dois singles – “Prisoner”, com participação de Dua Lipa, que foi acompanhada por um vídeo de rock descaradamente exagerado, com direção de Alana Oherlihy e Miley; além do hit “Midnight Sky”.

Assista ao vídeo de “Prisoner” aqui

Assista ao vídeo de “Midnight Sky” aqui

O fotógrafo icônico do Rock and Roll Mick Rock é o responsável pela a arte da capa de Miley, que incorpora a música e simboliza seu som, adicionando-a à lista de lendas que Mick fotografou ao longo dos anos, incluindo David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.