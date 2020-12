Michele Morrone apresenta a versão especial de seu mais recente álbum, “Dark room”

PUBLICIDADE

Hoje, Michele Morrone disponibiliza uma edição especial de seu mais recente álbum “Dark Room”, incluindo três faixas-bônus. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ DarkRoomBonusEDPR . O disco traz uma versão acústica para o hit “Hard For Me”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ HardForMeAcousticPR .

Apresentado no início do ano, “Dark Room” supera a marca de 100 milhões de streams no Spotify. A faixa “Hard For Me” (https://umusicbrazil.lnk.to/ HardForMePR), já reconhecida com Certificado de Ouro no Brasil, ultrapassa 35 milhões execuções, enquanto seu videoclipe oficial tem hoje mais de 27 milhões de visualizações. Assista agora:

O cantor conta ainda com mais de 1.7 milhão de ouvintes mensais e 11 milhões de seguidores no Instagram.