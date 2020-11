Menos é Mais vence no Prêmio Multishow

PUBLICIDADE

A noite de ontem foi de festa para o pagode brasileiro. O segmento despontou e se destacou em 2020 com os novos e, também, os já conhecidos nomes, ganhando cada vez mais força no mercado da música nacional. O grupo Menos é Mais, revelação do segmento neste ano, levou para casa o troféu do Prêmio Multishow na categoria ‘Experimente’.

Os indicados em cada categoria são escolhidos por um júri formado por profissionais ligados ao mercado da música, da chamada ‘Academia Prêmio Multishow’, e os vencedores são escolhidos através de votação popular. A tradicional cerimônia de premiação aconteceu ontem (11), na cidade do Rio de Janeiro.

O grupo Menos é Mais fez sua estreia entre os indicados com o pé direito e levou o troféu para Brasília. Concorrendo com diversos artistas que estão de destacando na música, os pagodeiros levaram a melhor e reforçam o que muitos já sabiam: eles vieram para ficar. Com apenas 4 anos de formação, Menos é Mais é atualmente uma das maiores revelações da musicais de 2020. O grupo ganhou popularidade devido aos seus expressivos números no digital e em audiência em lives durante a quarentena. Com o sucesso na Internet, o Menos é Mais entrou para o mesmo escritório de Mumuzinho e Dilsinho, a GH Music, assinou com a Som Livre e prepara para lançar seu primeiro álbum com músicas inéditas.

Neste ano, Dilsinho foi uma das atrações musicais principais da cerimônia, e transformou sua apresentação em um grande espetáculo. Acompanhado de banda e com direito a trio de metais, cantou seus grandes sucessos Misturados, Onze e Pouquinho, Sogra e Deixa pra Amanhã, todos do atual projeto audiovisual ‘Open House’, o divisor de águas na carreira do cantor.