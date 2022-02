Melhores lugares para fazer intercâmbio – Confira 5 melhores países!

Os melhores lugares para fazer intercâmbio são aqueles que possuem não somente bons locais para estudar, mas também para trabalhar. A verdade é que quem deseja ter a experiência de um intercâmbio, na grande maioria das vezes também busca por uma oportunidade de emprego no exterior.

São muitos os países que estão dispostos a receber brasileiros por meio de intercâmbio, porém é necessário ter o visto correto e estar sempre com sua documentação em dia. Aliás, como mencionado, são muitas as opções, por isso é melhor separar uma lista detalhada e escolher por aquele que mais se adapta com o que você procura. Leia conosco e conheça os melhores lugares para fazer intercâmbio no mundo, vamos lá!

Os 5 melhores lugares para fazer intercâmbio

1. Canadá

O Canadá é de longe um dos melhores lugares para fazer intercâmbio barato. O país está rapidamente se tornando um dos países mais procurados para estudantes internacionais devido à qualidade da educação e baixas taxas de matrícula. O Canadá também é um dos lugares mais diversificados para se viver, graças em grande parte ao seu multiculturalismo. Acolhe estudantes de todo o mundo, incluindo brasileiros.

A maioria dos canadenses fala inglês, mas o francês é a língua nativa de um quinto da população, então é um ótimo lugar para aprender os dois idiomas enquanto se estuda no exterior. Embora os custos das mensalidades sejam muito mais baixos, suas universidades podem competir com as dos EUA ou do Reino Unido.

Além disso, é um dos poucos países que oferecem oportunidades de trabalho de pós-graduação para estudantes internacionais. O país facilita a vida de estudantes internacionais que desejam permanecer e trabalhar no Canadá após os estudos, mesmo quando seu visto vence.

2. Austrália

Nos últimos anos, a Austrália se tornou um dos países de escolha para estudantes que desejam estudar no exterior. Uma das razões pelas quais muitos estudantes escolhem a Austrália é o fato de que o processo de solicitação de visto para muitos estudantes está se tornando mais “relaxado” em termos de requisitos financeiros.

Outro fator importante que motiva os estudantes internacionais a estudar lá é o sistema educacional na Austrália. O país possui algumas das 100 melhores universidades do mundo. O sistema educacional do país também dá maior ênfase ao trabalho baseado em pesquisa, o que faz com que os alunos que estudam lá pensem fora da caixa.

Além de abrigar milhares de cidadãos em todo o mundo, os australianos são conhecidos por serem muito amigáveis e de mente aberta. Então, como um estudante estrangeiro aqui, sentir-se bem-vindo é apenas um dos benefícios de estudar no exterior na Austrália.

Os estudantes internacionais na Austrália podem trabalhar até 20 horas por semana e, após a formatura, também são elegíveis para um visto de trabalho pós-estudo, tornando-se assim mais um entre os melhores lugares para fazer intercâmbio.

3. Alemanha

Um dos melhores lugares para fazer intercâmbio, a Alemanha oferece aulas gratuitas para estudantes universitários em quase todos os seus estados. Na lista dos melhores países para estudar na Europa, a Alemanha é certamente um dos destinos mais procurados por estudantes brasileiros.

Dado que o único custo para os alunos é uma pequena taxa semestral, é fácil ver porque muitos estudantes estrangeiros escolhem a Alemanha como destino de estudo no exterior. Existem muitos provedores de bolsas na Alemanha que fornecem apoio financeiro a estudantes talentosos, vale a pena pesquisar mais sobre o assunto.

4. Estados Unidos

Por décadas, os Estados Unidos têm sido uma potência dominante quando se trata de educação global. Com milhares de universidades espalhadas por todo o país, os Estados Unidos atraem estudantes de diversas culturas e nacionalidades, ajudando cada novo indivíduo a se adaptar facilmente e encontrar estudantes com ideias semelhantes.

O país não é apenas o lar de escolas exemplares, mas também de algumas das melhores universidades do mundo. A qualidade da educação é, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Descrever os Estados Unidos como uma terra de oportunidades pode não ser exagero – o país ocupa uma posição muito alta no mundo para acesso à educação de alta qualidade, e também está entre os melhores quando se trata de experimentar uma nova cultura ou estilo de vida.

5. Reino Unido

Por fim, em nossa lista de melhores lugares para fazer intercâmbio, temos o Reino Unido. O Reino Unido é um dos destinos de estudo no exterior mais populares por várias razões, é um lugar culturalmente diversificado e acolhedor. As universidades do Reino Unido são consistentemente classificadas entre as melhores do mundo, oferecendo uma ampla variedade de cursos.

Não apenas isso, mas as universidades aqui também orientam seus alunos oferecendo suporte abrangente e assistência financeira. Embora as taxas variem para diferentes instituições e possam ser bastante altas, vale a pena procurar oportunidades de bolsas de estudo.

Os alunos geralmente trabalham para apoiar seus estudos, e oportunidades flexíveis para acomodar o horário da faculdade não são incomuns. Com um caldeirão de culturas e uma mistura de lugares que vão da cidade sofisticada ao campo descontraído, os estudantes no Reino Unido nunca ficam entediados. Até a próxima!